Ha kell, a több ezer oltópont mellett, újabbakat is nyithatnak

Megosztás Tweet



Egyre sikeresebb az oltási program. Aktuális információk az oltási kampányról, a vakcinákról és a járványhelyzettel kapcsolatos tudnivalókról.

Magyarországon az oltási terv igen erős tempót diktál, hiszen a cél az, hogy minél előbb minél több ember szerezhessen védettséget – hangzott el az M1 Család’21 című műsorában.

Minden harmadik magyar állampolgár már fölvette az oltást, legalább az első oltását. Egy nagyon komoly tempót diktálunk, mert hiszen naponta meghalnak sajnos emberek, és életet menthetünk azzal, hogyha a tempó megfelelő – mondta György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője.



A Kútvölgyi rendelőintézetben naponta több százan kapják meg a vakcinát. Most ugyan Pfizerrel és Szputnyik V-vel immunizálnak, de a tapasztalatok szerint a páciensek nagy többsége örömmel fogad bármilyen oltóanyagot.

Csak az lehet biztonságban, aki be van oltva, hiszen aki nem szerez védettséget, még nyájimmunitás esetén is megfertőződhet.

Mindig van egy lehetőség, egy olyan helyzet, amikor egy kontaktálás során áttevődhet a vírus, és megfertőződhetnek az arra kitettek. És ők azok, akiket nem oltottak, azaz nem ment el az oltásra, vagy eddig nem estek át ilyen megbetegedésen

– mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

A vírus nem válogat, bárhol, bármikor, bárkire lecsaphat, súlyos szövődményeket, sőt, akár tragédiát is okozhat.

A baj megelőzhető. Csak néhány kattintás a Vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon, és a regisztráló egy–két héten belül már meg is kaphatja a védőoltást. Hazánkban ugyanis a kormány sikeres vakcinabeszerzésének köszönhetően folyamatos az oltóanyag-ellátás.

A következő tíz napban 1 480 000 adag oltóanyag érkezik Oroszországból és Kínából

– tájékoztatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az országba érkező vakcinák azonnal az oltópontokra, rendelőkbe kerülnek, hogy a regisztrálók mielőbb megkaphassák, sőt ha kell, katonai oltóbusszal viszik házhoz a vakcinát.

Brüsszel hibájából fakadóan az uniós országok nagy többsége vakcinahiánnyal küzd, a szállítmányok késve érkeznek, és gyakran a vártnál kisebb mennyiségben. Ezzel szemben Magyarországon az oltási program példaértékű ütemben halad.

Ha nem vettük volna meg azt a 2 420 000 keleti vakcinát, ami most az országban van, ez nehezen lett volna elképzelhető

– tette hozzá a külügyminiszter.

Nincs megállás, az orvosok a hétvégén és ünnepnapokon is oltanak, és ha kell, az országban jelenleg működő több ezer oltópont mellett újabbakat is nyithatnak. Így tesznek a Kútvölgyi rendelőintézetben is.

A Szputnyik V és a Pfizer mellett Sinopharm is lesz, és további nyolc oltópontot fogunk üzemeltetni amellett az öt-hat mellett, ami jelenleg is üzemel

– hangsúlyozta ki Janecskó Mária főorvos, az oltóközpont vezetője.

Az oltási program következő mérföldköve a négymillió beoltott elérése, de a cél az lenne, ha mindenkinek beadhatnák a vakcinát és elfelejthetnénk a járványt. Mindez csakis rajtunk múlik, hiszen oltóanyag van, csupán regisztrálni kell.

A címlapfotó illusztráció.