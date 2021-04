Ellenanyagszintet méretne oltás után, vagy helyette? A tudnivalókat itt találja

Megosztás Tweet



Mind az oltottak, mind a betegségen átesettek közül sokan szeretnék tudni, hogy kialakult-e a védettség a szervezetükben a COVID-19 ellen. Az antitest-gyorstesztek ennek kimutatására nem alkalmasak, ráadásul sokan keverik őket az antigén-gyorstesztekkel nevük hasonlósága miatt. Minden, amit az ellenanyagszint mérésről és a védettség kialakulásáról tudni kell!

A védőoltás felvétele vagy a COVID-19 betegség átvészelése után sokakban felmerül az a kérdés, hogy vajon védetté váltak-e a fertőzés ellen. Emiatt fokozatosan növekszik az ellenanyagokat kimutató tesztek iránti kereslet, ugyanakkor a védettség igazolása nem ilyen egyszerű. Az alábbiakban az Affidea Magyarország járóbeteg-szakellátás orvosigazgatója, Dr. Menyhárt Orsolya foglalja össze, hogy melyik ellenanyagvizsgálat és teszt mire jó, és milyen újabb eljárások megjelenésére számíthatunk a közeljövőben.

Az antigénteszt a COVID-19 vírus egyik fehérjéjét mutatja ki, így igazolhatja a fertőzést a 2-5 naptól kezdve. Ebben az esetben az orr- és garatváladékot nem laborkörülmények között, hanem egy műanyag, egyszerhasználatos tesztkazetta segítségével elemzik, így az eredmény már 15 perc múlva rendelkezésre áll.

Az antitest (ellenanyag) gyorsteszt szintén egyszerhasználatos tesztkazetta segítségével működik, és a COVID-19 vírus fehérjéi ellen, a szervezet által termelt ellenanyagokat képes kimutatni egy vércseppből. Az ellenanyag gyorsteszt nem a védettség kimutatására való.

„A szervezet a vírus minden fehérjerésze ellen termel antitestet, ugyanakkor a védelemben leginkább azok a blokkoló antitestek vesznek részt, amelyek az S fehérje ellen termelődtek, és meg tudják akadályozni a vírus kötődését a receptorokhoz. Az ellenanyag gyorstesztek pedig nem adnak információt arról, hogy a vérben milyen mennyiségű úgynevezett blokkoló antitest termelődött, azaz kialakult-e a védettség, megfelelő-e az immunválasz”

– emelte ki Dr. Menyhárt Orsolya.

Az ellenanyagszintmérés vénás vérből történik laboratóriumi eljárással, és a tüskefehérje ellen termelt IgG mennyiségét méri.

„A laborok az S tüskefehérje ellen termelt antitestek szintjét mérik azoknál is, akik már átestek a fertőzésen és azoknál is, akiket már beoltottak. A jelenlegi egészségügyi gyakorlatban ez a legelterjedtebb és legkönnyebben mérhető ellenanyag-vizsgálat”

– tette hozzá az Affidea Magyarország orvosigazgatója.

Mindenkinél egyéni döntés, hogy kér-e ellenanyagszintmérést a vakcina felvétele vagy a betegség átvészelése után. Sokan pszichológiai szempontból megnyugtatónak érzik, mert nem bíznak a védőoltásokban vagy kételkednek abban, hogy a koronavírusfertőzést követően védettek maradtak. A betegségből való gyógyulást követően bármikor, illetve a vakcináknál a második oltás után 2-3 héttel érdemes ellenanyagszintmérést végeztetni vérből.

A vakcinák működése, hatékonysága és az általuk kiváltott ellenanyagszint is eltérő, jelenleg még most is kutatják, hogy egy-egy vakcina hatását milyen más ellenanyagvizsgálatokkal lehet kimutatni. A jövőben például óriási szerepe lesz majd a T-sejtes immunitás mérésének.

„Ezzel a bonyolult és költséges mérési eljárással a laborok még kevésbé foglalkoznak, de a jövőben elképzelhető, hogy a T-sejtes immunválasz meghatározás is elterjed a hazai egészségügyi szolgáltatások piacán, hogy minél többféleképpen vizsgálható legyen a védettség.”

– fejezte be az Affidea Magyarország járóbeteg-szakellátás orvosigazgatója.

Ha valaki szeretné tudni, hogy a védőoltás vagy a betegség hatására jelen van-e a szervezetében megfelelő mennyiségű antitest, akkor az ellenanyagszintmérést válassza és ne a gyorsteszteket!

