Biztonságos és kiváló minőségű az AstraZeneca vakcinája

Biztonságos és kiváló minőségű az AstraZeneca gyógyszeripari cégnek az egyesült államokbeli Baltimore-ban gyártott, Kanadának leszállított koronavírus elleni vakcinája – közölték vasárnap a kanadai egészségügyi hatóságok. Kanada másfél millió adag vakcinát importált az Emergent Biosolutions cég baltimore-i üzeméből, amelyben hibára derült fény.

Egy nappal korábban Mexikó is közölte, hogy biztonságos és jó minőségű az a 2,7 millió dózis baltimore-i AstraZeneca-vakcina, amelyet az ország kapott.

A baltimore-i üzemben április elsején derült fény a Johnson and Johnson-, illetve az AstraZeneca-oltások alapanyagának emberi hibából bekövetkezett felcserélésére, miután az előbbi vakcina egyik szállítmánya fennakadt a minőségellenőrzésen. Az amerikai kormány tartott attól, hogy az incidens miatt megcsappan a két oltóanyag iránti bizalom, ezért úgy döntött, hogy ezentúl csak a Johnson and Johnson oltóanyagát fogják ott előállítani, de egyelőre ez is áll.

Kanada a Johnson and Johnson vakcinájából is rendelt, de azt a szállítmányt – amely a jövő héten érkezik meg az országba – nem a baltimore-i üzemben állították elő.

