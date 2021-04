WHO-igazgató: Támogatom Magyarországot abban, hogy a vakcina életmentő, amibe nem szabad geopolitikát keverni

Hans Kluge, a WHO regionális igazgatója határozottnak és példaértékűnek minősítette a magyarországi koronavírus elleni oltási kampányt. A vakcinázás az egyedüli eszköz a járvány legyőzésére, ezért azzal, hogy hazánkban már a lakosság jelentős része be van oltva, nem csak az emberek kaptak védelmet és esélyt, hanem a gazdaság is. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének regionális igazgatójával a Kossuth Rádió készített interjút.