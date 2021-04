Hamis sms-ekkel bombázzák az oltakozni vágyókat

Megosztás Tweet



A legfrissebb koronavírussal kapcsolatos információkról tájékoztatott az operatív törzs.

Elindult az új időpontfoglaló rendszer, amelyen keresztül azok, akik regisztráltak, foglalhatnak maguknak időpontot. Azonban az Egyesült Királyságból érkeznek hamis sms-ek a magyar állampolgárokhoz hasonló tartalommal. Ezek hamis információkat tartalmaznak, ezért az üzeneteket figyelmen kívül kell hagyni.

A valós sms-ek esetében a feladónál a vakcinainfó név kell, hogy szerepeljen

– hívta fel a figyelmet Kiss Róbert rendőr alezredes a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján.

Kiss Róbert ezt követően a legfrissebb rendőrségi intézkedésekről tájékoztatott:

691 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot;

szerdán egy üzlet hat hónapos bezárásáról döntöttek, mivel nem tartották be a védelmi intézkedéseket;

4464 hatósági házi karantént rendeltek el, és több mint 44 ezer esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 419 450 fő, közülük 1 453 300 fő már a második oltását is megkapta. 3 607 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 760 967 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 214 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 001 főre emelkedett – mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője.

Az operatív törzs tájékoztatóját itt nézheti vissza:

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 469 592 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 265 374 főre csökkent. 7 507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 876-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Már a 4 millió 366 ezret is meghaladja a regisztráltak száma, és az eddig regisztráltak 70 százaléka már meg is kapta az oltást. Az online időpontfoglaló tesztelésére jogosult regisztráltak csütörtökön 16 óráig foglalhatnak ilyen módon időpontot oltásra.

Az oltási program előrehaladásával párhuzamosan közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok már készülhetnek a nyitásra.

A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót. A terasznyitás nem a járvány végét jelenti, a járványügyi szabályokat továbbra is be kell tartani.

Bár a teraszokon nem lesz kötelező a maszkviselés, beltérbe lépve ismét fel kell tenni

– hangsúlyozta Galgóczi Ágnes.

Mindegyik vakcina hatékony és biztonságos, így fontos, hogy mindenki fogadja el azt a védőoltást, amelyet felajánlanak számára – tette hozzá.

Az esetleges oltási reakciókról a második oltásukra érkezőket az oltóorvosok részleten kikérdezik. Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy az enyhe láz, a bőrpír nem jelent komoly reakciót.

A címlapfotó illusztráció.