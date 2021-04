Napokon belül jóváhagyhatja a kínai Sinopharm-vakcinát a WHO

Kifejtették: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerda délután hivatalában fogadta Hans Klugét, a WHO európai regionális igazgatóját, akivel a magyar oltóanyagbeszerzés mellett más egészségügyi kérdésekről is tanácskoztak.

A közleményben idézték a WHO regionális igazgatóját, aki elmondta: nagyra értékeli Magyarország és a WHO közötti kapcsolatot, és külön gratulált Magyarország helytállásához a világjárványban, kiemelve: a magyar kormány „életmentő eszközként tekint az oltóanyagokra és nem geopolitikai eszközként kezeli azt”.

Hans Kluge úgy fogalmazott: páneurópai megközelítésre van szükség, a lehető legtöbb oltóanyagnak kell rendelkezésre állnia és azt megfelelően szétosztani, és hozzátette: nagyra értékeli Magyarország összefogását a környező országokkal.

Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO küldöttsége pedig jelenleg Moszkvában tartózkodik a Szputnyik értékelése érdekében.

We are #InThisTogether to beat #COVID19 - tip 4⃣:

Cover your 👄 & 👃 with your bent elbow or tissue when you cough/sneeze. Then dispose of the tissue immediately into a closed bin & wash your hands.

Staying safe:

✅ protects you

✅ protects otherspic.twitter.com/3LAiDYr5Ns

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 20, 2021