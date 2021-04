Még könnyebben hozzájuthatunk az oltáshoz

Megosztás Tweet



Olyan rendkívüli helyzet áll elő jövő héten, hogy mind az öt vakcina elérhető lesz az oltópontokon. A kormány kísérleti jelleggel kipróbál egy új időpontfoglalási rendszert, mely egyelőre négy nagyvárosban fog működni – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Már minden harmadik ember megkapta az oltást Magyarországon. A mai napig beoltottak száma 3 363 596 fő, közülük 1 425 124 fő már a második oltását is megkapta. Az oltásra regisztráltak száma már a 4,5 milliót is meghaladta. A regisztráltak 50 százaléka pedig már lassan megkapja az oltást – mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője.

Hozzátette,

a hatvanöt év felettiek közül már alig maradtak pár ezren, akik regisztráltak és még nem kapták meg a vakcinát.

Azt is hangsúlyozta, van már olyan kistelepülés, ahol a regisztráltakat már mind beoltották. Ez is azt bizonyítja, hogy a magyar oltási kampány jól működik. Magyarország továbbra is a második Európában a második az átoltottsági listában is.

Itt nézheti élőben a tájékoztatót:

Négyféle vakcina érkezik, érkezett a héten. A Pfizer, az AstraZeneca és a Szputnyik V oltóanyagok már Magyarországon vannak.

A hétvégén nagy mennyiségű Sinopharm vakcinát várnak. A háziorvosok 60 személy beoltására készülhetnek fel. A szervezés vasárnap estig meg kell, történjen, hogy jövő hétfőn minden zökkenőmentesen haladjon.

A vakcinák tekintetében abban nincs különbség, hogy mindegyikkel elérhető a védettség a vírussal szemben.

A kormány kísérleti jelleggel kipróbál egy új időpontfoglalási rendszert.

Ez Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Budapesten fog működni az egyetemi kórházakban. Az érintett személyek ma estig sms-ben kapnak értesítést. Arra kérik azokat, akik kapnak ilyen üzenetet, lépjenek be az időpontfoglalási felületre csütörtök estig és válasszák ki a számukra megfelelő időpontot.

A rendszerbe csak azok tudnak belépni, akik már regisztráltak oltásra. Időpont csak hétfőtől szerdáig tudnak majd választani.

Ha a próbaüzem tapasztalati sikeresek lesznek, akkor a kórházi oltópontok mindegyikén be fogják vezetni az új rendszert.

Csökkenőben a fertőzöttek száma

Már egyértelműen érzékelhető, hogy az új fertőzöttek száma csökkenőben van, az elmúlt napon 2527 volt ez az adat, ezzel a járvány kezdete óta összesen 757 360 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 787 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 464 750 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 266 823 főre csökkent. 8097 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 925-en vannak lélegeztetőgépen – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Bár csökken a napi új fertőzöttek száma, ez nagyon lassan történik, köszönhetően annak, hogy a brit vírusmutáns továbbra terjed. Éppen ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos.

Müller Cecília kiemelte, hogy a kórházi kezelések is elhúzódnak, mivel a lélegeztetőgépről való lekapcsolás után hosszú rehabilitációs időszak következik, hogy a felgyógyultak visszanyerjék eredeti egészségügyi állapotukat.

– tette hozzá.

Folyamatosan nő a regisztráltak száma, már egyre több fiatal is regisztrál. A beoltottak számának növelésével pedig lépésről lépésre visszakaphatjuk az életünket. Nagyon örül annak, hogy a józan ész győzedelmeskedik. Az emberek bíznak a vakcinákban, és egyre többen oltatják be magukat, egyre többen regisztrálnak – fogalmazott.

Aki beoltatja magát, az nemcsak a saját életét, hanem a közösségégét, a családját, az egészségügyi dolgozókat védi. A koronavírus csak és kizárólag vakcinával lehet legyőzni, így arra kér mindenkit Müller Cecília, hogy fogadják el azt a vakcinát, amelyet felajánlottak számukra.

Kiss Róbert rendőr alezredes a legfrissebb rendőri intézkedéseket ismertette:

az elmúlt 24 órában 623 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot;

227 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt.

4379 hatósági házi karantént rendeltek el.

