A magyarok harmada már megkapta az oltást, bizakodóak a szakemberek

Továbbra is gyors ütemben zajlik itthon a koronavírus elleni oltás: több mint 3,363 millióan kapták meg eddig az első dózist, és 1,425 millióan már a második adagon is túl vannak. A szakemberek szerint már látszik az oltások kedvező hatása, ezzel együtt nő a bizalom is: 4,3 millió fölé emelkedett a regisztráltak létszáma. A napokban újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, így az oltás zavartalanul folytatódhat – hangzott el az M1 Híradójában.