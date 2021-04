Kétezer alá csökkent az új fertőzöttek száma hazánkban

Megosztás Tweet



(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 317 052 fő, közülük 1 400 703 fő már a második oltását is megkapta. 1645 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 199 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 580 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 461 181 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 268 072 főre csökkent. 8602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 980-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is ezreket fertőz, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Minden harmadik magyar ember már kapott oltást. Már a 4 millió 326 ezret is meghaladja a regisztráltak száma, és az eddig regisztráltak 69 százaléka már meg is kapta az oltást. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. Ma újabb vakcinaszállítmányok érkeznek.

Kérjük, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat.

A címlapfotó illusztráció.