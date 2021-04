Belgium és Szlovákia lazít, Franciaországban maradnak a szigorítások

Megosztás Tweet



Szlovákiában csökkentek az esetszámok, a folyamatos tesztelés alól a már mindkét oltást megkapott személyek mentesülnek, és fokozatosan visszatérhet a diákok az iskolákba. Belgiumban is megnyitották az iskolákat, ugyanis rohamosan romlik a fiatalok mentális egészsége, és sokan nem tudták tartani a lépést az online oktatásban. Franciaországban azonban továbbra is zárva vannak az iskolák és a boltok is – tudhattuk meg a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorából.

Belgiumban már napok óta, ha lassan is, de csökken a fertőzöttek száma, azonban az intenzív ellátáson még óriási a nyomás. Ennek ellenére a múlt héten már úgy döntöttek, hogy néhány területen valamiféle lazítást megengedhetnek – tudhattuk meg Baraczka Esztertől, az M1 brüsszeli tudósítójától.

Ismét megkezdődött a tanítás az iskolákban a meghosszabbított, négyhetes tavaszi szünet után. Most ismét visszaültek az iskolapadba a diákok az általános iskolák és a középiskolák első két évfolyamán, és kinyitottak az óvodák is.

Erre azért is volt szükség, mert a belga gyermekorvosok koronavírus-szakértői csoportja szerint minél előbb minden gyereknek vissza kell térni a tanteremekbe, az óvodákba,

ugyanis rohamosan romlik a mentális egészségük, sokan nem tudtak lépést tartani az online oktatással, és ez szorongáshoz, depresszióhoz vezetett, és öt öngyilkossági kísérletet is regisztráltak esetükben.

Belgiumban fontos változás, hogy tegnaptól megszűnt az a korlátozás, ami tiltotta a nem alapvető fontosságú utazásokat. A tiltás szilveszter előtt született, „és tulajdonképpen bezárta a belgákat a saját országukba”.

Maradnak a szigorítások a beutazások esetében, aki belép Belgiumba, annak 48 órával az érkezése előtt ki kell töltenie egy nyomtatványt, amelyben részletesen le kell írni, hogy hány emberrel hol találkozott, majd tíznapos karantén vár rá, valamint az első és a hetedik nap tesztelik is – tudhattuk meg a tudósítótól.

A nem belga állampolgároknak vagy azoknak, akiknek nincs belga lakcímük, előzetesen egy negatív koronavírustesztet kell bemutatniuk.

Franciaországban egy hónappal ezelőtt vezették be a korlátozó intézkedéseket az ország északi részén, amelyeket április első hetében kiterjesztettek az egész országra – mondta Venczel Katalin párizsi tudósító.

Ennek értelmében halaszthatatlan ügyben senki nem hagyhatja el a lakóhelyét tíz kilométeres körzetben.

Az iskolák továbbra is zárva vannak, és csak az alapvető létszükségletet kielégítő termékeket árusító boltok lehetnek nyitva.

A járványhelyzet azóta nagyon ellentmondásos, a napi esetszámok javulnak, most 30 ezer körül mozog, korábban ez a szám 50 ezer volt. Azonban továbbra is túlterheltek az intenzív osztályok. Az egy évvel ezelőtti hullámhoz képest kevesebb beteg van a kórházakban, de rosszabb az összkép, mint ősszel volt.

Ez azt jelenti, hogy

folyamatosan hatezer körül van a súlyos betegek száma.

Emmanuel Macron elnök interjút adott egy amerikai televíziónak, és azt mondta, hogy május elején mindenképpen szeretné valamilyen módon elkezdeni a lazításokat. Ez azt jelenti, hogy elsőként a kisiskolások térhetnek vissza az iskolapadba, és fokozatosan, május első hetében már a felsőbb osztályok is és a középiskolások is a tantermekben folytathatják a tanulást.

A többi nyitást illetően vita van, illetve a pontos dátuma nem ismert még. Annyit tudunk, hogy május közepén a múzeumok és a teraszok lehetnek az első helyek, amelyek újra kinyitnak. Valószínűleg az üzletek addig sem nyithatnak ki.

Az utazásokról egyelőre nincsen szó, sőt még lezárás is történt, elsősorban a Dél-Amerikából és a Dél-afrikai Köztársaságból érkezők számára lépett életbe a hét végétől nagyon szigorú hatósági karantén. Azonban az interjúban Macron elmondta, hogy igazi turistaszezont szeretne, és azt reméli, hogy nyártól tengeren túli turisták is érkezhetnek a francia tengerpartokra.

Szlovákiában hétfőn négy hónap elteltével újranyithattak az üzletek, és hat hónap kényszerszünet után mentek vissza az iskolába a nyolcadikosok és a kilencedikesek. Az alsósok már a múlt héttől járnak iskolába, és ha minden jól megy, két héten belül jöhet a nyitás következő fázisa, amikor már a középiskolákban is folytatódik a tanítás, és a vendéglátóhelyek teraszai is nyithatnak – számolt be a szlovák járványhelyzetről Haják-Szabó Mária pozsonyi tudósító.

Nagyon óvatos és fokozatos a lazítás Szlovákiában, mert az országban összeolvadt a második és a harmadik hullám, tavaly november végétől idén április elejéig tartott a megfeszített védekezés.

Hétfőn kinyitottak a szolgáltatások is, a fodrászatokba, a kozmetikai szalonokba sok vendég jelentkezett be. Szigorú biztonsági szabályok mellett indult az élet újra, a fertőtlenítés, az FFP2-es maszk viselése kötelező a beltérben.

Kinyithattak a szállodák is, éttermeik azonban nem, és több szolgáltatás vár még a nyitással, így van ez az uszodák esetében is, inkább zárva tartanak, mert egyszerre csak hat embert engedhetnek be.

Amire nagyon sokan várnak az országban, hogy hogyan alakul a tesztelési stratégia, hiszen hónapok óta heti rendszerességgel kell menni tesztelni annak, aki munkába jár.

A beoltottaknak viszont kedvez a rendelet, amely szerint két héttel a második oltás felvétele után már nem kell tesztre menni.

Az oltási program keretében nem egészen egymillió ember kapta meg az oltást, 350 ezren pedig megkapták a második adagot is.

Az egészségügyre nehezedő nyomás is enyhült, ez tette lehetővé a nyitást, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba. Jelenleg kétezer alatt van a kórházban ápolt koronavírus-fertőzött emberek száma, ami kiváló eredmény, és 250 körüli azoknak a száma, akik lélegeztetőgépre szorulnak.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

A címlapfotó illusztráció.