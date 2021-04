Már a 3 millió 250 ezret is átlépte a beoltottak száma itthon

Megosztás Tweet



A hétvégén sem áll meg az oltási program. Az oltópontokon és a háziorvosoknál is folytatják az injekciók beadását. Továbbra is az idősek és az aktív korúak állnak a középpontban, viszont egyre több fiatal is megkapja a védőoltást. Közben a vakcina segítségével a kismamák is védettséget szereznek, illetve még egy újabb pótlehetőség keretében az eddig kimaradt pedagógusokat is beoltják – hangzott el az M1 Híradójában.

Napi 12 órában adják be egész héten a vakcina-dózisokat Balassagyarmaton. Már több tízezer embert oltottak be, és ezen a hétvégén csaknem 640 pedagógus beoltására is sor került.

Nyíregyházán a lakosságot és a pedagógusokat is oltják a hétvégén is. Az M1-nek nyilatkozók többsége szerint az iskolák újraindításával hatékonyabb lesz a tanítás, ők pedig védettek a vírussal szemben.

Kiskunhalason pénteken és szombaton csaknem 500 pedagógus és köznevelésben dolgozó kapta meg a Pfizer vakcinát. Ez már a harmadik lehetőség, amikor soron kívül jelentkezhettek oltásra az oktatási dolgozók.

És a kismamák oltását is folytatják országszerte. A múlt héten 130, most pedig több mint 160 anyukát oltottak be Zalaegerszegen.



Az orvosok szerint, a második és harmadik trimeszterben minden várandósnak javasolt az oltás, illetve a szülés után is indokolt, mert az anyatejen keresztül a gyermek is védettséget szerez.

Szombaton átlépte a hárommillió 250 ezret azok száma akiket itthon beoltottak – erről tett közzé videót közösségi oldalán Orbán Viktor. A koronavírus tájékoztató portál reggeli adatai szerint pedig egy millió 371 ezren már a második oltáson is túl vannak.

A hazai oltási program az egyik legerősebb Európában, Magyarország lakosságarányosan továbbra is a második az EU tagállamai között az oltások számában.

Ha a lakosság 70-80 százaléka – azaz szinte minden felnőtt– beoltatja magát, akkor nem lesz negyedik hullám – erről Szlávik János beszélt az M1-nek. Az infektológus azt mondta: az átoltottsággal a vírusmutánsok kialakulását és terjedését is meg lehet gátolni. Hozzátette: a beoltottak számának emelkedésével párhuzamosan az egészségügyre nehezedő teher is csökken.

A címlapfotó illusztráció.