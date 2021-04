Beindul a vakcinaturizmus? Egyre több német oltatja be magát külföldön

Aggasztó a járványhelyzet Németországban, ahol újabb országos lezáráson gondolkodik a kormány. Egyre többen betegek, a kórházakban hamarosan az intenzív osztályok is megtelnek. Az oltás továbbra is lassan halad, mert kevés a vakcina. Sokan ezért inkább külföldön oltatják be magukat. Egy ideig Szerbia volt a célpont, most viszont Oroszország a leggyakoribb úti cél – hangzott el az M1 Híradójában.