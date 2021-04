Minden harmadik magyar kapott már oltást

Megosztás Tweet



A legfrissebb koronavírussal kapcsolatos információkról tájékoztatott az operatív törzs.

Mint ismert, a vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót. A jogszabály értelmében a kerthelyiségek 5:00 órától lehetnek majd nyitva este fél 10-ig. A maszk viselése kötelező lesz mind a vendégeknek, mind a személyzetnek. A maszkot csak addig lehet majd levenni, amíg elfogyasztják a vendégek a rendelt ételt és italt. Azok a vendéglátóhelyek, amelyek nem tartják be a szabályokat, akár egymillió forintos bírsággal is megbüntethetők – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes.

Folyamatosan oltanak

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 145 592, közülük 1 349 314-en már a második oltást is megkapták. 5216 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 742 198-ra emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 241, többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 24 762.

A jelenlegi adatok szerint 445 920-an felgyógyultak a betgeségből. Az aktív fertőzöttek száma 271 516. Kórházban 9459 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1117-en vannak lélegeztetőgépen.

Tetőzik a harmadik hullám

Müller Cecília országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. Az oltásra jelentkezett idősek 90 százaléka és a regisztrált 18–59 év közöttiek csaknem fele (49,6 százalék) is már megkapta az oltást.

Jelenleg minden harmadik magyar megkapta a koronavírus elleni oltást. Az országos tiszti főorvos bízik abban, hogy ebben a tempóban tudják folytatni az oltási ütemet.

Mivel egyre inkább terjed a brit vírusmutáns, így mindennél fontosabb az egyéni védettség. Müller Cecília mindenkit megkért arra, hogy ne bízzon abban, hogy majd a hőn áhított 70–80 százalékos lakossági átoltottság elérése után már nem kell beoltassák magukat. Arra kér mindenkit, aki még nem tette meg, regisztráljon az oltásra.

Fontosak a védelmi intézkedések

Jó hír, hogy az elmúlt időszakban a vírus reprodukciós rátája egy alá csökkent. Ez azért is fontos, mivel a brit vírus reprodukciós rátája négy. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy elkezdett csökkenni a fertőzöttek száma.

Vagyis a korlátozások és a védőoltások meghozták a várt hatást. Egyre kevesebben fertőződnek meg Magyarországon. A csökkenés nem egyik napról a másikra következik be, ezért is fontos, hogy a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradjanak.

Ismét mérni fogják a gyerekek testhőmérsékletét

Hétfőtől az óvodákban és az iskolákban ismét jelenléti oktatás lép életbe. Rendkívüli biztonsági szabályok mentén kezdődik az újranyitás.

A honvédség a tavaszi szünetben fertőtlenítette az oktatási intézményeket.

A pedagógusok oltása továbbra is zajlik, ma és szombaton még felvehetik az oltást azok a pedagógusok, akik még nem kapták meg a védőoltást.

Fontos, hogy emlékeztessük a gyerekeket a kézmosás fontosságára. Ugyanakkor az is fontos, hogy csak egészséges gyerek mehet óvodába és iskolába, így ismét mérni fogják a gyerekek testhőmérsékletet.

Müller Cecília azt tanácsolta a pedagógusoknak, hogyha majd az időjárás is engedi, minél többet vigyék a gyerekeket a szabadba, és gyakorta szellőztessék a csoportszobákat és a tantermeket.​

