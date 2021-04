Lassan, de csökken a fertőzés terjedésének tempója

Megosztás Tweet



Elhunyt 241 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 5216 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu pénteken. A portál kiemelte: eddig 3 145 592 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 349 314-en már a második adag vakcinát is megkapták.

Péntekre 742 198-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 24 762-re, a gyógyultaké pedig már 445 920-ra emelkedett – számolt be a koronavirus.gov.hu.

Az aktív fertőzöttek száma 271 516.

Kórházban 9459 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1117-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 50 446-an vannak, a mintavételek száma 5 065 759-re nőtt.

A kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is.

Az oltási program előrehaladásával párhuzamosan ugyanakkor közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok, az óvodák és az iskolák alsó tagozatai is készülhetnek a nyitásra. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót.

A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen.

Jelentős segítség a vendéglátóhelyek számára, hogy a kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat.

Április 19-én, hétfőn az óvodák újranyithatnak, az általános iskolák alsó tagozatai (1-4. évfolyamokon) visszatérnek a rendes, tantermi oktatásra. A felső tagozatok és a középiskolák május 10-től térhetnek vissza a tantermi oktatáshoz. A felnőttképzésben szintén április 19-től ismét lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása.

