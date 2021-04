Krónikus betegségcsoportok – Ezek a kísérőbetegségek növelhetik a koronavírus kockázatát

Megosztás Tweet



Az érrendszeri betegségek jelentősen növelik a koronavírus-fertőzés súlyos kockázatát. Hazánkban az adatok szerint ez a leggyakoribb alapbetegség.

Andréka Péter a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgató főorvosa volt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsor vendége. A főorvos elmondta, hogy egy ország lakosságának egészségügyi állapota jelentősen befolyásolja a járvány áldozatainak számát.

A krónikus betegségcsoportok kockázati tényezőket jelentenek a vírus okozta megbetegedéseket tekintve.

A vírusos megbetegedés annál súlyosabb, minél több kísérőbetegsége van a betegnek. Ezek között a betegségek között az élen a szív- és érrendszeri betegségek állnak.

„Valaki, akinek magas vérnyomása van, az sajnos már a nem karbantartott kategóriába tartozik. Akinek a vércukra a kezelés ellenére sincs az elfogadható tartományban, akkor ez nem karbantartott cukorbetegséget jelent. Hogyha valakinek a testsúlya az elhízott kategóriába tartozik, az sajnos nem karbantartott testsúlyt jelent, tehát el kell fogadni, hogy a kockázat ebben az esetben magasabb” – magyarázta a főorvos.

Valamint azt is elmondta, hogyha egy halálozási arányszámot vizsgálunk vagy több ország halálozási statisztikáját szeretnénk egymáshoz hasonlítani, akkor figyelni kell arra, hogy ugyanazokat a dolgokat hasonlítsuk össze. Az egyes országok lakosságának a genetikája összességét tekintve nem egyforma.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a betegség egy súlyos betegség lehet. Szerencsére a megfertőzöttek többsége jól átvészeli a koronavírus-fertőzést.

„Néhány fiatal esetében is megfigyelhető, hogy a komplikációk nagyon súlyosak, és vannak olyan esetek is, ahol el is veszítjük őket, de az is tény, hogy az elveszített betegek legnagyobb része az a magas kockázatú beteg csoportba tartozik” – tette hozzá Andréka Péter.

Továbbá azt is kiemelte, hogy

a fiatalok számára is legalább ugyanolyan fontos a koronavírus elleni oltás.

Az országban jelen lévő oltások közül mindegyik hasznos és életet ment.