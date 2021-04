Véren keresztül is segítik az oxigénpótlást a betegeknek

Az intenzívre került betegeket a poszt-covid tünetekként ismert fáradtság és egyéb funkciózavarok mellett sokszor érinti az is, hogy újra kell tanulniuk járni, hiszen a sok fekvéstől elsorvadnak az izmaik. Ez azért is van, mert a koronavírus esetében tovább tart a gyógyulás, mint hitték. A gyógyulás lassabb, mint egy már jól ismert influenza esetében. Az intenzíveken többféle eljárást is alkalmaznak arra, hogy a betegeknek biztosítsák a megfelelő oxigénpótlást.