Túl vagyunk a hárommillión, az oltási kedv is növekedett

Hazánkban 30 százalék fölött jár az átoltottság, már több mint hárommillió oltott ember van. Nőtt az oltási kedv is, minden ötödik magyar felnőtt szeretné beoltatni magát.

Minden ötödik felnőtt magyar szeretné beoltatni magát, de még nem regisztrált. Erről A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Békássy Szabolcs, országos kollegiális vezető háziorvos.

Hazánkban már hatféle oltóanyag érhető el, mióta megérkezett a Janssen is, amely egy adagos, 18 éven felülieknek adható oltás, és a krónikus betegek is megkaphatják. A jelenlegi szállítmány 28 800 ember beoltására elég.

Az oltási kedv is megemelkedett, azonban nem regisztrált mindenki, aki szeretné az oltást. Erre a vezető háziorvos azt mondta, hogy jelenleg még az oltás regisztrációhoz kötött, amire a 65 év felettieknek két módjuk van (postai úton kaptak levelet, illetve az internetes regisztráció), a 65 év alattiak számára pedig az internetes felület elérhető csak. Azt reméli, hogy ahogy egyre több oltóanyag fog rendelkezésre állni, talán a regisztrációnak is több módja lesz. Így talán több ember juthatna hozzá a regisztrációs felületekhez, és több ember tudna regisztrálni is.

A megemelkedett oltási kedv mellett egyre többen fogadják el a különböző típusú vakcinákat. Ebben fontos szerepet játszanak a háziorvosok, akik az első hiteles forrást biztosítják az emberek számára, és minden erőjükkel azon vannak, hogy hiteles információval lássák el az embereket, eloszlassák kételyeiket a vakcinák veszélyességével, hatékonyságával kapcsolatban. „Hiszen valóban versenyt futunk az idővel” – mondta Békássy Szabolcs.

