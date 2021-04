Maruzsa: Indul a legkisebbek jelenléti oktatása, de egyedi felmentés adható a bejárás alól

A fertőzöttek aránya is kisebb volt az alsó tagozatban, mint a felsőben a zárás előtt. A gimnáziumi fertőzöttek aránya pedig jóval nagyobb volt. Ez is magyarázza az 5. évfolyamtól felfelé a digitális oktatás megtartását, azonkívül, hogy ez a forma egyre hatékonyabb is a nagyobb gyermekeknél.

​ Fertőtlenítőszereket, digitális hőmérőket továbbra is biztosítják az iskolákban. Azok a tanárok, akik jelenléti órákat tartanak, nem kell hogy digitális órákat is tartsanak. ​ Felmentés adható a gyereknek, ha a szülő kéri Aki a tanév során 250 óránál többet hiányzik és nem osztályozható, az a diák még mindig tehet osztályozó vizsgát. ​ Aki nem szeretné bevinni gyermekét az iskolába, csak kérnie kell, hogy igazolt hiányzásként tekintsenek gyermeke távollétére. ​ A járvány számokban kifejezve A kijárási tilalom megszegése miatt 150 esetben intézkedtek a rendőrök. 63 alkalommal pedig átutazókkal szemben. Ma 47 671 hatósági házi karantén van hatályban – mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője a tájékoztatón elmondta, 5307 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 736 982-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 256, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 521-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 440 498, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 963. 9848 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1156-an vannak lélegeztetőgépen. Figyeljék az értesítést az oltásra várók! Bármelyik pillanatban csöröghet a telefon, amely oltásra hívja azokat a regisztráltakat, akik még nem kapták meg az oltást. Minden regisztrált megkapja a védőoltást, a regisztrált aktív korúak csaknem fele már be van oltva.