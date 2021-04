Már a szomszédban is gyártják a Szputnyik V vakcinát

A koronavírus elleni orosz vakcinát január 6-a óta alkalmazzák a nyugat-balkáni országban, és a gyártás megkezdését követően várhatóan a környező országokba is nagy mennyiségben tud majd szállítani Szerbia.

BREAKING: #Serbia starts #SputnikV production!

RDIF & Institute of Virology, Vaccines and Sera “Torlak” join forces to bring more Sputnik V vaccines to the world!

✌️ pic.twitter.com/mi1iImbbD0

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 14, 2021