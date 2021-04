India is jóváhagyta a Szputnyik V vakcinát

Megosztás Tweet



India veszélyhelyzeti jóváhagyás mellett döntött olyan vakcinák esetében, amelyeket más országok már alkalmaznak. Így a Szputnyik V lesz a harmadik oltóanyag, amit használnak az országban. Friss adatok szerint a Szputnyik V hatékonysága 92 százalék.

„Indiában több mint 13,5 millió esetet jegyeznek, ezzel másodikok a világon az USA után” – írta a BBC cikkében. A nagyon erős második hullám közepette engedélyezték a harmadik vakcinát az országban, ez a Szputnyik V.

Indiában eddig több mint 100 millió dózist adtak be a saját, az indiai Covaxin (amely elölt vírust tartalmaz) és a Covishield (az Indiában előállított AstraZeneca) oltóanyagokból. A céljuk az lenne, hogy 250 millió embert beoltsanak július végéig azok közül, akik valamiért a veszélyeztetettebb csoportokba tartoznak.

India kormánya kedden döntött veszélyhelyzeti jóváhagyásról olyan vakcinák esetében, amik más országokban már használatban vannak. Jóváhagynák az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, az Európai Unióban és a Japánban használt vakcinákat, bár mindegyik esetében az első száz beoltottat megfigyelnék, és csak azután engedélyeznék a szélesebb körű használatot.

„Az oroszok vakcinája korábban megosztó fogadtatásra talált, amíg az utolsó vizsgálatok eredményeit is nyilvánosságra nem hozták. De a tudósok szerint hatásossága és előnyei bebizonyosodtak” – fogalmazott a BBC.

Azt is megosztották, hogy a Szputnyik V hatásossága a The Lancet, brit orvosi folyóirat publikációja szerint 92 százalék a vakcinával kapcsolatos kísérleti eredmények alapján.

A Szputnyik V vektorvakcina, tehát egy teljesen ártalmatlan hordozóvírussal juttatják be a szervezetbe a koronavírus egy géndarabját (a sokat emlegetett fehérjetüske információit, amellyel a koronavírus csatlakozik szervezetünk sejtjeihez).

Ezzel a megbetegedés kockázata nélkül találkozik a szervezet a vírus információival, antitestet termel, és felkészült lesz, ha valóban találkozik a koronavírussal.

A többi, hasonló alapon működő vakcinával szemben a Szputnyik V-nek azonban minimálisan különbözik a második dózisa az elsőtől. Az első és a második dózis is, amiket 21 nap különbséggel adnak be, a covid-19 fehérjetüskéjét célozza, de a vektor, azaz a semlegesített hordozóvírus más. „Ennek célja, hogy jobban felturbózzák az immunrendszert, mintha ugyanazt a változatot használnák kétszer, ezzel talán a védettség hosszabb ideig is fennállhat” – tette hozzá a BBC.

Amellett, hogy az orosz vakcina hatásosnak bizonyult, a tesztelés alatt nem fedeztek fel súlyos mellékhatást sem, csupán a más vakcinákkal is együtt járó tüneteket, mint a karfájdalom, fáradtság és egy kis hőemelkedés.

A címlapfotó illusztráció.