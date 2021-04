Négy abszurd tévhit a koronavírusról

Megosztás Tweet



Jól ismert tévhit, hogy a koronavírusnak köze van az 5G-hez, de az összeesküvés-elméletek gyártói számára ez nem akadály. Íme négy tévhit, amely az utóbbi időben elterjedt az interneten, és ezzel szemben a valóság.

A BBC cikkében összeszegyűjtött négy tévhitet a koronavírussal kapcsolatosan, amelyek az utóbbi időben terjedtek el az interneten, és meg is cáfolta őket.

Tévhit: a teszteléshez használt pálcikák rákkeltő anyagokat tartalmaznak

Facebook-posztokban terjed a hír, miszerint a teszteléshez használt pálcikák rákkeltő hatásúak. Ez onnan ered, hogy a pálcikákat etilén-oxidban fertőtlenítik, amely nagy mennyiségben egy rákkeltő anyag, de ez nem a teljes történet.

A valóság: a teszteléshez használt pálcikák nem tartalmaznak rákkeltő anyagokat

A brit Department of Health and Social Care egészségügyi szervezet elmondta a BBC-nek, hogy a kémiai anyagot gáz formában használják a tesztelő pálcák fertőtlenítésére, és olyan minimális mennyiségben használják fel erre a célra, hogy teljességgel biztonságos, amit alaposan meg is vizsgáltak.

Tévhit: a vakcina vetélést okoz

Egy blogposzt szerint ami a közösségi médiában eléggé elterjedt, a vakcina miatt 366 százalékkal több vetélés történik. Azonban erre nincs adat.

A valóság: semmi nem támasztja alá, hogy a vakcina vetélést okozna

A vetélés sajnos gyakori jelenség, a brit NHS szerint. A brit gyógyszerszabályozó cég, az MRHA rendelkezik egy felülettel, ahol december és január között több vetélést jelentettek. Az oltásokat ekkoriban kezdték, ám a tévhit terjesztői nem veszik figyelembe azt, hogy január óta több millió embert oltottak be, tehát tovább kellett volna emelkednie a bejelentéseknek. A BBC cikke szerint az MHRA is azt közölta, hogy semmi nem utal arra, hogy a vakcinák növelnék a vetélés kockázatát.

Tévhit: a vakcinák újabb mutánsok kialakulását eredményezik

Vakcinaellenes aktivisták egyre többen osztják meg, hogy az oltás újabb mutánsok létrejöttéhez vezethet. Ezt egy belga állatorvos és vakcinakutató kijelentésére alapozzák.

A valóság: ahogy egyre több embert oltanak be, úgy csökken a fertőzések száma, és így a mutánsok száma is

Az Egészségügyi Világszervezet közleményében tudatta: ahogy egyre több embert oltanak be, úgy várható a vírus terjedésének csökkenése, ami kevesebb mutációhoz vezet.

Tévhit: a Covid–19 valójában nem is vírus, hanem 5G elektromágneses sugárzás

Egy másik elterjedt tévhit szerint orosz orvosok végeztek boncolást olyan személyeken, akik Covid–19 következtében hunytak el, és azt találták, hogy a koronavírus valójában nem vírus, hanem elektromágneses sugárzás. Az állítás Ausztriában és Németországban terjed február óta a Facebookon.

A valóság: a Covid–19 valóban vírus

Semmilyen bizonyíték nincs a fenti állításra, a médiában elterjedt poszt helytelenül állítja be forrásként az orosz orvosokat. Az üzenetet vakcinaellenes és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó felületeken osztották meg.

