Április végéig elérhetjük a négymillió beoltottat Magyarországon

Megvan a hárommillió beoltott! Újabb mérföldkő mellett robogott el a magyar oltási kampány. Nem túlzás ezt állítani, hiszen két hét alatt összejött a harmadik egy millió, és ha ilyen ütemben folytatódik a kampány, akkor már ebben a hónapban meglesz a négymillió beoltott. Kedd reggelig a hivatalos adat szerint 2 millió 969 ezren kapták meg az oltásból legalább az első adagot, mivel naponta nagyjából 70 ezer az ugrás, így várható volt, hogy elérjük a hárommilliót – hangzott el az M1 Híradójában.

Átlépte itthon a hárommilliót a beoltottak száma – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A kormányfő egy videót is feltöltött amelyhez azt írta: „Megyünk tovább”!

Az első lépést karácsony másnapján tette meg hazánk, amikor az első vakcina szállítmány érkezett Magyarországra. Akkor ötezer ember oltására elegendő Pfizer jött.

Az oltóanyag egyből a Dél-pesti Centrumkórházba került, ahol elsőként egy osztályvezető főorvosa kapta meg. Kertész Adrienne akkor azt mondta: megkönnyebbülést jelentett számára az injekció.



A koronavírus elleni oltások beadása azóta is folyamatos Magyarországon. Március 8-án lépte át az egymilliót a legalább az első adaggal beoltottak száma, a 2,5 milliós határt pedig egy héttel ezelőtt, ami a harmadik hullám első enyhítő intézkedésekeit is magával hozta.

Ehhez az is kellett, hogy az akadozó brüsszeli vakcina szállítás miatt a magyar kormány orosz és kínai oltóanyagot is vásároljon. A keleti vakcináknak is köszönhetően

a magyar lakosság már harminc százaléka kapott védőoltást, szemben az uniós 15 százalékos átlaggal.

„Rekordmennyiségű oltást adtak be az elmúlt hetekben Magyarországon” – erről az országos oltási munkacsoport vezetője beszélt, az operatív törzs tájékoztatóján. György István hozzátette: az unióban is kiemelkedő magyar oltási eredmények azt bizonyítják, hogy Magyarország, a magyar egészségügy, a közigazgatás és a rendvédelem példaértékű teljesítményre, összehangolt munkára képes.

Az országos oltási munkacsoport vezetője örömtelinek nevezte azt is, hogy

folyamatosan nő az oltásra regisztráló száma. Mostanra 4 millió 110 ezren jelezték, hogy kérik a vakcinát.

Az eddig regisztráltak 64 százaléka már kapott oltást, közülük már egymillió kétszázötvenezer felett van azoknak a száma, akik a második dózist is megkapták.

Magyarország ezzel stabilan a második helyen áll az átoltottság tekintetében az Európai Unióban. Az M1 számításai szerint a keleti vakcinák nélkül csaknem egymillió egy százötvenezerrel kevesebb embert lehetett volna beoltani, ami azt jelentené, hogy sokak élete került volna veszélybe és az átoltottság pedig az uniós átlag közelében maradt volna.

A címlapfotó illusztráció.