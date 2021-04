Új nemzeti egészségügyi program készül a járvány miatt

Megosztás Tweet



A programot bár a koronavírus-járvány hívta életre, ennél messzebb nyúlik, általános felkészültséget céloznak meg vele.

Nemzeti infektológiai program készül, amelynek koordinátora a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója, Vályi-Nagy István, aki a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy ez a program az ország hatodik népegészségügyi programja lesz.

A koronavírus-világjárvány egy új nemzeti egészségügyi program megalkotására, kidolgozásának szükségességére hívta fel a figyelmet. A program tartalmazza az elsődleges, másodlagos prevenciót, a diagnózist, a terápiát, az intézményi struktúrát, a kutatást és az oktatást, továbbá országos infektológiai rendszer kiépítését tervezi meg.

A fertőző betegségek száma lecsökkent az elmúlt időszakban, háttérbe szorultak a védőoltásoknak és a modern antibiotikumoknak köszönhetően.

A világjárvány felszínre hozta azt a problémát, hogy nem vagyunk felkészülve egy ilyen tömeges fertőzésre.

A terv során prevenciós, azaz megelőzési struktúrákat dolgoznak ki, amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy más fertőzések előfordulásakor is használatba lépjenek, mert általános felkészültséget céloznak meg vele – ismertette a főigazgató.

Vályi-Nagy István szerint azt célozza meg a program, hogy az infrastruktúra, a humánerőforrás-helyzet, a tevékenységek finanszírozása és a kutatás tervszerűen haladhasson, és felkészült legyen az ország egy esetleges fertőző betegség esetén.

Fontosnak tartják a primer prevenciót, amivel meg lehet előzni a betegségeket. Ebben az első vonalat a védőoltások jelentik.

A beszélgetésben Vályi-Nagy kitért a szakképzett személyzet problémájára is, ugyanis „békeidőben” a fertőző osztályok és a fertőző betegségeket ellátó egységek alapjáraton működnek. „Ezért szükség van készenléti díjra, hogy ezekben az időszakokban is rendelkezésre álljanak. Ilyen esetekben ezeket az osztályokat, ágyakat másra is lehet használni, de járvány esetén kivonulhatnak, amikor szükség van nagyobb erőkre a fertőző betegségek területén” – tette hozzá.

Pillanatnyilag a vakcinák hatásának felmérését tartja fontosnak, az általuk kiváltott sejtes és nem sejtes immunválasz mérését, azt, hogy ezek meddig védenek minket. És annak a génnek a feltárását is, ami felelős a vírus különböző lefolyásáért, hogy mi állhat a jelenség mögött, hogy egyesek könnyebben elkapják a vírust, súlyosan megbetegednek, míg mások könnyen átvészelik a betegséget.

A főigazgató arra a kérdésre, hogy a Dél-pesti Centrumkórházban dolgozók hogyan tartanak ki, azt felelte, hogy a több mint egyévnyi folyamatos munka alatt megszokták a terhelést, de azt gondolja, hogy: most már az oltásokkal eljutunk egy olyan fázisba, amikor védett lesz a lakosság nagyobbik része, és túllehetünk a járványon, és egy kicsit fellélegezhetünk.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg.

