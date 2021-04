Oltásbajnokok vagyunk, kétszeresen leköröztük az uniós átlagot

Megosztás Tweet



Csaknem hárommillió beoltottal Magyarország az élen jár Európában. Április 19-én nyitnak az óvodák és az általános iskolák. A vírushelyzetről és az oltásról Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„Oltásbajnokok vagyunk” – mondta Szentkirályi Alexandra, majd kiemelte, hogy a 15 százalékos uniós átlaggal ellentétben Magyarországon már 28 százalékos az átoltottság.

Csaknem hárommillió oltottnál járunk, és egy hét múlva, április 19-én újra kinyithatnak az óvodák és az általános iskolák. A kormányszóvivő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a lépések az oltásoktól függnek, mert a terjedés megakadályozására a vakcina képes.

„Minden oltással közelebb vagyunk a szabadabb élethez”

– tette hozzá.

Május elejére négymillió beoltottra számítanak, hiszen a cél az, hogy minél gyorsabban, minél több embert oltsanak be. Egyúttal köszönetet mondott az embereknek, amiért megjelennek az oltópontokon.

Az óvodák és iskolák nyitásával kapcsolatban kiemelte, hogy csütörtök és vasárnap között ismét százezer pedagógust oltottak be soron kívül, valamint 135 óvodában és iskolában fertőtlenített a honvédség.

A középiskolák később, május 10-én nyitnak, az érettségi pedig írásbeli formában lesz megtartva,

szóbeli csak bizonyos esetekben lesz. A cél az érettségi minél biztonságosabb lebonyolítása, valamint úgy látták, hogy így korrekt a tavaly és az idén érettségizők helyzete, hiszen tavaly is ez a rendszer lépett életbe. Elmondta azt is, hogy a kiscsoportos felkészítőket, konzultációkat azonban továbbra is meg lehet szervezni a középiskolákban.

A gazdaság megsegítéséről Szentkirályi Alexandra azt mondta, a kormány célja a minél több munkahely megőrzése és újak létrehozása, de az igazi megoldást a gazdaság teljes újraindítása jelentheti, ami a vakcinák segítségével történhet csak meg.

A bértámogatást április hónapra is megkapják a legnehezebb helyzetben lévő ágazatok annak ellenére is, hogy sok üzlet már kinyithatott.

