Bajorország nem vár Merkelre: két és félmillió adag orosz vakcinát vásárolt

Markus Söder tartományi miniszterelnök szándéknyilatkozattal tette hivatalossá pénteken, hogy Bajorország 2,5 millió adag Szputnyik V védőoltást vásárol Oroszországtól – számolt be az uniós ügyeket figyelemmel kísérő Euractiv hírportál.

A hírportál rámutat, hogy Bajorország megelégelte Angela Merkel és kormánya, elsősorban Jens Spahn német egészségügyi miniszter teszetoszaságát a járványhelyzet (és különösen a vakcina rendelések) kezelése ügyében. Spahn csütörtökön bejelentette, hogy a német kormány az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hivatalos vizsgálatának eredményétől teszi függővé az orosz vakcina megrendelését.

A tartományi egészségügyi minisztérium közleményben tudatta, hogy az oltás Oroszországból történő behozatalának lehetősége mellett arra is nyitott, hogy az orosz R–Pharm gyógyszergyár saját üzemet létesítsen a bajorországi Illertissen városában.

– szögezte le Klaus Holetschek bajor egészségügyi miniszter.

