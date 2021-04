Belehúztak az oltási kampányban a németek

Napi rekordot felállítva hatszázezernél is több embernek adták be az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegségtől védő oltást Németországban 24 óra alatt – számolt be a járvány alakulását számon tartó a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) csütörtökön.