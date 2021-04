Rekordmennyiségű oltást adtak be Magyarországon

Megosztás Tweet



Egyre gyorsabb ütemben nő a koronavírus ellen beoltottak száma Magyarországon. Az elmúlt egy hétben rekordot döntött az oltási kampány, kedden pedig elérte a két és fél milliót a beoltottak száma – hangzott el az M1 Híradójában.

Szerda reggelre 2 536 000-nél is többen szereztek védettséget. Az utóbbi időszakban jelentősen felgyorsult az oltás folyamata.

A legelső oltásokat december 26-án adták be, egy hónap múlva a 150 ezerhez közelített a beoltottak száma (jan 26.: 149 676), majd a következő hónap elteltével meghaladta a félmilliót (febr. 25.: 508 073 fő). Március első hetében értük el az egymilliós számot (márc. 8.: egymillió). A hónap végére pedig már több mint kétmillióan kapták meg a vakcina első adagját (március 31.: 2 011 029).

Az elmúlt héten 526 ezer ember kapta meg az első dózist valamelyik vakcinából, amire korábban még nem volt példa.

Sőt, ha a második körös oltásokat is beleszámítjuk, akkor ez a szám a 778 ezret is meghaladja.

Napról napra nő a teljes védettséget szerzők száma is. Egy hét alatt több mint negyedmillióan (252 749) kapták meg a védőoltás második adagját, ezzel átlépte az egymilliót azoknak a száma, akik már az emlékeztető oltáson is túl vannak.



A feszes tempónak köszönhetően az átoltottságot tekintve továbbra is Európa élvonalában van Magyarország. Hazánkban most csaknem 26 százalékos az átoltottság, ami kétszerese az uniós 13 százalékos átlagnak. Továbbra is csak Málta áll előttünk ezen a listán, minden nagyobb uniós államot megelőzünk.

A kedvező oltási adatok pedig lehetővé tették,

hogy szerdától bizonyos szabályok enyhüljenek vagy változzanak.

Újranyithattak például a nem létfontosságú termékeket árusító boltok, ám az üzletekben ezentúl négyzetméter-alapú előírásoknak kell megfelelni.

Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az óvatosság továbbra is fontos: a maszk és a távolságtartás is kötelező mindenkinek!

Az újranyitás nem érte váratlanul az üzlettulajdonosokat. Azt mondták, készültek rá, örülnek a lehetőségnek.

A plázák közösségi terein is tartani kell a megfelelő védőtávolságot,

vagyis nem lehet csoportosulni. A szabályok betartását biztonsági őrök ellenőrzik.

A nagyobb hipermarketek több mint ezer vásárlót is fogadhatnak egy időben. Egy hónap kényszerpihenő után újra fogadhatnak vendégeket a szolgáltatók is.

A nyitás pontos menetrendjéről videót osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A legfontosabb tudnivalók szerepelnek az összeállításban,

miszerint tíz négyzetméteren csak egy ember tartózkodhat, és az üzletek este fél 10-ig lehetnek nyitva.

Ehhez igazodik a kijárási tilalom is, amely mostantól 22 órakor kezdődik és másnap hajnali 5 óráig tart.

Nem változott az, hogy az éttermek csak elvitelre főzhetnek, a szállodák pedig csak üzleti céllal utazó vendégeket fogadhatnak. Az újraindítás következő lépcsőjeként nyitnak az óvodák és iskolák, várhatóan április 19-én.

Megállás nélkül oltanak az orvosok: a háziorvosi rendelőkben, az oltópontokon és a szakrendelőkben is. Csütörtöktől folytatódik a pedagógusok soron kívüli oltása. Vasárnapig több mint százezren kapják meg az oltás első adagját.

Rekordmennyiségű oltást adtak be az elmúlt héten Magyarországon

– erről az országos oltási munkacsoport vezetője beszélt, az operatív törzs tájékoztatóján. György István hozzátette: csütörtökön kezdődik a pedagógusok oltásának második üteme, ami vasárnapig tart. Erre több mint százezren kaptak meghívót.

György István kiemelte:

továbbra is az határozza meg az oltás ütemét, hogy mikor és mennyi vakcina érkezik hazánkba.

Azzal, hogy a karácsony óta eltelt pár hónap alatt, már két és fél millióan kapták meg Magyarországon a védőoltást, hazánk az átoltottság éllovasává vált az Európai Unióban – mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta: büszke a kollégáira, akik minden körülmények között helytálltak.

Magyarországon egy nap alatt több mint 1900 új fertőzöttet azonosítottak. Meghalt 311 beteg a szerda reggeli adatok szerint, amelyben szerepelnek azok az elhunytak is, akik a hosszú hétvégén nem kerültek be a statisztikába. Kórházban valamivel több mint 12 ezren vannak, és 1407-en szorulnak gépi lélegeztetésre.

A címlapfotó illusztráció.