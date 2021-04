Rögtön az oltópontokra viszik a szerdán hazánkba érkező Pfizer–BioNTech-vakcinát

Mivel a múlt héten beoltottak egy részének a második oltása az érettségik időszakára esne, utóbbi zavartalan lefolyása miatt már ezen a hétvégén értesítést kapnak sms-ben a második oltás mielőbbi felvételére – tette hozzá György István. Az oltások ezúttal is a Pfizer vakcinájával fognak megtörténni, kórházi vagy magánorvosi oltópontokon. Akik most nem tudnak megjelenni a soron kívüli oltáson, később is kapnak majd lehetőséget erre.György István szerint kiemelkedő hetet zártunk: Magyarországon 526 ezer első oltást, és több mint 778 ezer második védőoltást adtak be az orvosok az oltópontokon.

Eddig 3,9 millióan regisztráltak, de 1,6 millió magyar ember még mindig vár az oltásra-. ennyi vakcina továbbra sem áll rendelkezésre, ezért az oltások ütemét a rendelkezésre álló oltóanyagok határozzák meg. Jelenleg a múlt héten érkezett 250 ezer adag Szputnyik V vakcinával, illetve a mai napon érkező 246 870 adag Pfizer-BioNTech-vakcinával tudnak oltani. Ebből 114 ezret a második körös oltásokra szánnak, 114 ezer adagot pedig a pedagógusok rendkívüli oltására különítettek el - ismertette.

Emellett továbbra is oltanak még a maradék Moderna, AstraZeneca és Sinopharm-vakcinákkal. Nógrád és Komárom-Esztergom megyében több mint 20 településen végeztek oltási tevékenységet a Magyar honvédség oltóbuszai. Most néhány napig pihenni fognak a katonák, akik a húsvéti hosszú hétvégén megállás nélkül dolgoznak. György István ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az oltás életet menthet, ezért mindenki regisztráljon, vegye fel a védőoltást.

​

Szigorú szabályok vásárláskor

​

Kiss Róbert rendőr alezredes, az ORFK szóvivője elmondta: a belügyminiszter szerdán életbe lépett rendelete értelmében a kijárási tilalom Magyarországon este 10 órára módosul. Azok a kereskedelmi egység- és bolttulajdonosok, akik tulajdonosai vállalják, hogy reggel 5 óra és 21:30 között tartanak nyitva, ismét kinyithatnak.

Az üzletekben 10 négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhat, és erről a tulajdonos köteles a bolt bejáratánál tájékoztatni a vásárlókat. Köteles a szükséges szabályokat betartani, így például rendszeresen fertőtleníteni és a távolságtartási szabályokat is betartatni.

Az új szabályok nem vonatkoznak a szállodákra és a vendéglátó-ipari egységekre (éttermek, bárok), azokban kizárólag az ételek vagy italok elhozatalának idejére szabad tartózkodni. A Magyarországon érvényes határellenőrzési és tranzitálási szabályok változatlan formában érvényben maradnak, az ezt szabályozó, módosított kormányrendelet a mai napon fog megjelenni a Magyar Közlönyben – hangsúlyozta Kis Róbert.

A Rendőr ezredes tájékoztatásából kiderült: a rendőrök az elmúlt napon 466 esetben intézkedtek a maszkviselési szabályok be nem tartása miatt, közterületen pedig 463 esetben, valamint 195 személy kapott helyszíni bírságot. Több mint 120 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek. A bent tartózkodási tilalom megszegése miatt is több mint száz intézkedés történt, de nem kellett vendéglátóipari egységet bezáratni az elmúlt 24 órában. A január 30-án hatályba lépett szigorított szabályok miatt eddig összesen 29 üzletet kellett bezárniuk a hatóságoknak – mondta.

Jelenleg 47 578-an vannak hatósági házi karanténban, ez a keddi napon 6309-cel bővült.