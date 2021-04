A fodrászok ollóélezéssel, az üzletek kiszámolt kosarakkal készülnek az újranyitásra

Megosztás Tweet



Elérte a beoltottak száma a két és fél milliót, ami azt jelenti, hogy holnaptól, azaz szerdától új szabályok lépnek életbe itthon – jelentette be késő délután Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A Magyar Közlönyben már meg is jelent a belügyminiszter határozata, így a korábban eldöntött újraindítási tervek értelmében rövidül a kijárási tilalom, kinyithatnak az üzletek és a szolgáltatók is fogadhatnak majd vendégeket – hangzott el az M1 Híradójában.

Közösségi oldalán jelentette be Orbán Viktor, hogy sikerült elérni a fokozatos újraindítás feltételéül szabott számot. A miniszterelnök megköszönte az orvosok és az ápolók munkáját, és leszögezte, hogy az oltás hasonló tempóban folytatódik.

A kormány még március elején döntött arról, hogy a koronavírus elleni védekezés jegyében a korábbinál is szigorúbb intézkedéseket vezet be, később pedig arról, hogy ezeket mindaddig fenntartja, amíg a beoltottak száma nem éri el a két és fél milliót.

A fokozatos újranyitás a belügyminiszter határozata alapján kezdődik szerdától.

A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul.

Az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva.

Az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók.

A vendéglátó üzletek ugyanakkor továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek. A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.

Vendégeivel egyeztetett kedden az egyik bajai fodrász. Készült a nyitásra. Időpontokat adott és takarított. Azt mondta: már nagyon várja, hogy újra dolgozhasson.

A kozmetikusok és a masszőrök is megkezdték a nyitáshoz szükséges előkészületeket.

Tóth Dániel masszőr is már fertőtleníti a szalont. Ő szájmaszkokat is kirakott bejárathoz. Azt mondja, nehéz volt az elmúlt időszak, hiszen szinte semmilyen bevétele nem volt.

A pedagógusok beoltása után, a tervek szerint április 19-én kinyitnak az óvodák, az iskolák és a középiskolák is.

A fokozatos újranyitás egyik fontos kérdése, hogy az üzletek miként tudnak érvényt szerezni a szerdától életbe lépő, négyzetméter-alapú szabályoknak. A kisebb üzleteknél ez viszonylag egyszerű, de az M1-nek nyilatkozó nagyobb üzletláncoknál is felkészültnek tűntek a holnaptól érvényes új helyzetre.

Csaknem egy hónapig kellett zárva tartaniuk az úgynevezett nem létfontosságú üzleteknek.

Köztük ennek az egyik bajai ruhaboltnak. A tulajdonos azt mondja: felkészült a nyitásra, és várja, még akkor is, ha az új szabályok szerint egyszerre csak hét vásárlót engedhet be az üzletbe.

Szerdától az egri bevásárlóközpont üzletei is kinyithatnak. Pontosabban elkezdhetik a fokozatos nyitást. Ami azt jelent, hogy a kereskedőknek korlátozniuk kell a vásárlók beengedését.



Az új, négyzetméter-alapú szabályok szerint 10 négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat a boltokban. A 14. életévét be nem töltött kiskorút,

valamint a 65 év felettieket és segítőjét nem kell figyelembe venni, ahogy a fogyatékossággal élő személy segítőjét sem.

Amíg a kisebb, 100-200 négyzetéteres üzletek esetében nem nehéz megszámolni 10-20 vásárlót, addig a nagyobb hipermarketek több mint ezer vásárlót is fogadhatnak egy időben.

Az M1-nek nyilatkozó áruházláncok kommunikációs vezetői azt mondták:

nem érte őket váratlanul a négyzetméter-alapú nyitás. Felmérték, hogy az eladótér alapján hány vásárlót fogadhatnak és ehhez a számhoz igazítják a bevásárlókosarak számát.

A vásárlók beengedése érkezési sorrendben történik majd. Aki nem jut be a létszámkorlát miatt, az üzlet bejárata előtt várakozhat, de a biztonságos távolságot ott is be kell tartani. Ezt a legtöbb helyen padlómatricákkal is jelzik majd.

Van olyan áruházlánc is, amelyik már most jelezte,

bár a jogszabály 10 négyzetmétert ír elő, ők vásárlóként 15 négyzetméterrel számolnak.

Ráadásul, minden be- és kilépőt automatikus szenzorok követik. Így náluk biztosan nem lesz abból gond, hogy a több ezer négyzetméteres eladótérben pontosan hány vásárló tartózkodik.

Változás az is, hogy az üzletek este fél tízig maradhatnak nyitva, vagyis több idő jut munka után bevásárolni, így kisebb az esélye a tumultusnak is.

A címlapfotó illusztráció.