Mindenki oltassa be magát! – kérik három hónap után a baloldali pártvezetők

Mindenki oltassa be magát! – kérik a baloldali pártvezetők egy közös videóban. Azt hangoztatják: „Az oltás az egyetlen módja, hogy legyőzzük a koronavírust”. A videó 100 nappal, tehát több mint három hónappal az után jelent meg, hogy Magyarországon beadták az első vakcinát. A Fidesz arra emlékeztetett, hogy a baloldali pártok ma is aláírásokat gyűjtenek a kínai és az orosz vakcinák ellen, és miközben magukat beoltatják, „másokat lebeszélnek az oltásról” – hangzott el az M1 Híradójában.

Közös videóban követelték az emberek beoltását az ellenzéki pártvezetők. Az MSZP, a DK, a Jobbik, a Párbeszéd, a Momentum és az LMP politikusai az elmúlt hónapok keleti vakcinaellenes nyilatkozatai után vettek pálfordulást.

A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal közös összeállításában a DK elnöke már úgy állította be magukat, mintha pártja és a többi ellenzéki politikus sosem hergelt volna bizonyos vakcinák ellen.



„Már a háziorvosok sem ajánlják a kínai vakcinát. Meg kell védenünk a magyarokat az EU által nem engedélyezett kínai vakcinától” – így reagált a Demokratikus Koalíció az elmúlt hónapokban a keleti oltóanyagok ellen.

Sőt,

a párt még egy drámai hangvételű összeállítást is készített, arra biztatva követőit, hogy írják alá a DK petícióját,

és érjék el: ne lehessen oltani a kínai vakcinával. Közben a videóban azt az egyébként hamis információt sugallták, mintha Magyarországon bárkit kényszerítenének arra, hogy a keleti oltóanyagot válassza.

Nem tett másként a Párbeszéd sem. Miközben a párt társelnöke, Szabó Tímea az ellenzék közös videójában a kormányt teszi felelőssé amiatt, hogy emberek halnak meg a járványban, a párt korábbi EP-képviselője,

Jávor Benedek januárban egyenesen hazárdjátéknak nevezte a kínai oltóanyagot és azt is kétségbe vonta, hogy a magyar hatóságok megfelelően jártak el a vakcina bevizsgálásakor.

A keleti oltóanyagok elleni támadásba nemrég Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely baloldali polgármestere is beszállt, annak apropóján, hogy Lázár János volt miniszterelnökséget vezető miniszter egy rádióinterjúban azt mondta: ezek a vakcinák eddig 600 ezer magyar embernek mentették meg az életét. A nyugati oltóanyagok hiánya miatt pedig 20 ezren haltak meg.

Utóbbi fordulat azután hangzott el a DK-s Vágó Istvántól, hogy néhány napja párttársa, a DK kistarcsai önkormányzati képviselője vesztette életét a koronavírus miatt, mert a Magyar Nemzet információi szerint Penz András visszautasította a kínai oltóanyagot.

A lap úgy tudja:

Penz András februárban kapott értesítést a védőoltás időpontjáról és helyéről, de mégsem élt a lehetőséggel.

A Magyar Nemzet ennek kapcsán megjegyzi: lehetséges, hogy a politikus saját pártja felelőtlen kampánya miatt utasította vissza a vakcinát.

Miközben másokat lebeszélnek, magukat bezzeg sorban beoltatják. A baloldali pártok felelőtlen kampányának az áldozata az ő önkormányzati képviselőjük is, aki nem fogadta el a kínai vakcinát – reagált a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal közös videójára a Fidesz.

A nagyobbik kormánypárt hangsúlyozza:

a baloldali pártok ma is aláírásokat gyűjtenek a kínai és az orosz vakcina ellen.

Keleti vakcinák nélkül azonban ma egymillióval kevesebb ember lenne beoltva Magyarországon. A Fidesz közleményben arra szólította fel a baloldali pártokat, hagyják abba a vakcinák elleni aláírásgyűjtést.

Közben megint álhír terjedt baloldali médiumokban

Több internetes portálon is megjelent, hogy szombaton korábban zárt be az egyik fővárosi szakrendelő. A Koronavírus Sajtóközpont azonban azt közölte, hogy nem zárt be korábban a terézvárosi rendelő, hanem a háziorvos véletlenül rossz napra, vasárnapra küldte be a pácienseket oltásra.



Azt is írták, hogy a háziorvos azóta már értesítette a helyes időpontról az érintetteket, akik kedden mehetnek oltásra.

