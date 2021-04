Kinyithattak a vendéglátóhelyek Szerbiában

Megosztás Tweet



Szerbiában a hétvégén némileg javult a járványügyi helyzet. Csökkent ugyan az új fertőzöttek száma, de továbbra is sokan szorulnak kórházi kezelésre, és sokan vannak lélegeztetőgépen. Mától mégis enyhítenek az óvintézkedéseken, a héten szinte már minden nyitva lesz.

Az elmúlt napon újabb 3304 új beteget diagnosztizáltak és újabb 36 beteg halt meg a koronavírus-fertőzés következtében. Szerbia szerte pedig a kórházakban továbbra is csaknem nyolcezer fertőzött beteget kezelnek, közülük 292-en lélegeztetőgépen vannak – mondta Mészáros György az MTVA tudósítója az M1 Ma reggel című műsorában.

Ma reggel hat órától kinyitottak azok a vendéglátóhelyek, vendéglők és kávézók, amelyek kerthelyiséggel is rendelkeznek. Azonban úgy a vendégeknek, mint a vendéglátóhely személyzetének szigorú óvintézkedéseket kell betartania. A vendégek két méter távolságot kell tartsanak egymástól a kerthelyiségben is. Ezen kívül a felszolgáló személyzet és a vendégek is maszkot kell viseljenek. Az orrot és a szájat eltakaró maszkot a vendégek kizárólag addig vehetik le amíg elfogyasztják az ételüket, italukat.

Egy másik enyhítés Szerbiában, hogy mától este 10 óráig lehetnek nyitva az üzletek, valamit a fitnesz és edzőtermek is. A nagy bevásárlóközpontok egyelőre még nem nyithattak ki, az előzetes információk szerint, az itt található üzletek majd csak szerdától várhatják újra a vásárlókat – tette hozzá.

Az oltási folyamat jól halad az országban. Eddig kétmillió hatszázezer lakos kapta meg a vakcinát, ebből egymillió 91 ezren pedig már a második oltásukat is megkapták. Ezen a héten várhatóan további 300 ezer adag vakcinát fognak eloltani – zárta gondolatait a tudósító.



A címlapfotó illusztráció.