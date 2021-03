Kiderült, a Szputnyik V hatékonyságban veri az amerikai vakcinákat

Az első dózis beadását követő két hét alatt jelentősen csökkent a Covid-fertőzés kockázata a Pfizer–BioNTech és a Moderna oltóanyagainak hatására – jelentette egy hétfőn megjelent amerikai tanulmányra hivatkozva a Reuters. A vírusfertőzés kockázata a második oltás után két héttel 90 százalékkal csökkent, állítja a tanulmány.

Az eredmények visszaigazolják a tavaly július és október között elvégzett klinikai tesztek eredményeit, amelyek szerint az amerikai-német Pfizer–BioNTech hatékonysága 95,5 százalékos, a Modernáé pedig 94 százalékos volt.

A tanulmány az mRNS (közvetítő RNS)-alapú vakcinák hatékonyságát vizsgálta hat állam 3950 kórházi ápolójának, illetve mentősének megkérdezése alapján, 13 hetes periódusban, 2020. december 14. és 2021. március 13. között. A megkérdezettek 74 százaléka már megkapta legalább az első dózist, és hetente tesztelték őket, hogy jelentkeztek-e nem várt mellékhatások.

– jelentette ki Rochelle Walensky, az amerikai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (CDC) igazgatója.

Bár más alapelven működik (vektorvakcina), mint a Pfizer vagy a Moderna vakcinája, a Szputnyik V is a legjobb oltóanyagok közé tartozik. Az orosz vakcinát kifejlesztő Gamaleja Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet felmérései szerint a Szputnyik V 91,6 százalékos védettséget nyújt a valós életben a koronavírus-fertőzés ellen. Ez 0,6 százalékponttal jobb eredmény, mint amit az első klinikai tesztek igazoltak tavaly augusztusban.

Is Sputnik V now the most efficient vaccine in the world with efficacy of 91.6%? Pfizer and Moderna show 90% efficacy in a CDC real world study.

👇https://t.co/vcAQOkrVab

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 29, 2021