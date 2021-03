Közérthető, humoros, mindeközben hiteles – Itt a „KliniKaland” videó a vakcinákról

Megosztás Tweet



Nem igazodik el a sokféle vakcina között? Itt a Klinikaland videó, amiből minden kiderül.

Csak akkor szabadulhatunk fel és élhetjük újra a régi életünket, ha elegendően beoltatják magukat a koronavírus elleni vakcinával.

Örvendetes, hogy immár Magyarország vezeti az Európai Uniós oltási listát,

ami annak köszönhető, hogy a kormány keleti vakcinákat is hozott az országba. Mára többféle működési elvű vakcina is rendelkezésre áll az oltáshoz. De miként is működnek ezek?

A tudatos egészségmegőrzést segítő, animációs, ismeretterjesztő filmsorozatot készített a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága. A KliniKaland nevet viselő sorozat első része a védőoltásokkal foglalkozik, melyben a hagyományos és az új – például a COVID-19 elleni – vakcinák működési elvét ismerhetjük meg.

A kisfilm közérthetően és humorosan, de szakmailag hitelesen mutatja be, hogyan alakul ki a védettség az oltóanyag hatására.

A hirado.hu megkérdezte Rusvai Miklós virológust arról, hogy mi a véleménye a videóról.

– Nagyon jónak tartom, szakmai szemmel is élvezhető – fogalmazott a szakember, aki hozzátette:

Jó az animáció és ötletes a kisfilm,

hasonlókra elmondása szerint lenne igény, hiszen ilyen formában még több ember ismerhetné meg a vakcinák működését.

Az első évad további részeiben az immunrendszert, a vírusok és a baktériumok közötti különbségeket, az antibiotikum kúra előnyeit és hátrányait ismerhetjük majd meg a Semmelweis Egyetem készülő kisfilmjeiből.