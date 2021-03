„A koronavírus nem győzhet, akkor sem, ha változtatnunk kell az oltásokon”

Megosztás Tweet



Húsvétkor is szigorúan be kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott szabályokat – közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az emberek már nagyon nehezen tolerálják a helyzetüket így tavasszal – mondta a szakember a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország! című műsorában.

Tudni kell, hogy ez a vírus zárt térben sokkal jobban terjed, mint a szabadban… Kellő távolságot tartva tudunk magunkra vigyázni… Ha nincsenek beoltva a rokonaink, ne tartsunk közös ebédeket, vacsorákat – figyelmeztetett.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes interjút itt hallgathatja meg A teljes interjút itt hallgathatja meg

„Ne bízzunk abban, hogy az oltottságnak köszönhetően teljes mértékben védve vagyunk,

mert 15-20 százalékban akkor is megfertőződhet valaki, ha be van oltva” – emelte ki.

Néhány hét múlva, az átoltottság növekedésével már várhatóan fel lehet lélegezni, addig "mindenki tartson még ki egy kicsit”.

Jó, hogy sokféle oltóanyag van Magyarországon. Ahhoz azonban, hogy meg legyen a nyájimmunitás még nagyon sok oltást kell beadnunk.

Az oltásellenességgel kapcsolatban hozzátette:

„Szeretném azt hinni, hogy csökken az oltásellenesek száma, szeretném azt hinni, hogy az emberek látják, hogy milyen veszélyes ez a vírus (…) Akik megkapták az oltást, el tudják mesélni, hogy egyáltalán nem veszélyes. Ez a két dolog együtt vezethet ahhoz, hogy az oltásellenesek háttérbe szoruljanak”.

A főorvos azt is elmondta, hogy ma már 100 millió oltást adtak be a világon, ami azt is bizonyítja, hogy

a keleti oltóanyag épp olyan hatékony, mint a nyugati.

„A terhesség az élő példája annak, hogy ennek a vírusnak mennyire változnak a tulajdonságai. A járvány elején még úgy gondoltuk, hogy a koronavírus nem veszélyes a terhesekre. Később kiderült, az angol mutáns előretörésével, hogy igenis veszélyes. A születendő kisgyermek életét azonban nem veszélyezteti.”

Azt is hozzátette, hogy kismamák esetében sem kötelező a védőoltás, meg kell beszélniük háziorvosukkal az esetleges előnyöket és hátrányokat. Szinte minden szakember a világon azt mondja, hogy hasznos a terhesek oltása.

Összefoglalva az eddig mondottakat, még a különféle mutációkra is kitért: