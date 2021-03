Maruzsa Zoltán: Kétkörös lesz a pedagógusok oltása

A több beteg súlyosabb tüneteket mutat

A járványügyi adatok indokolják a védelmi intézkedések fenntartását – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Egyre többen kerülnek kórházba, hiszen a betegség az új variánsok következtében módosult, így a betegség súlyosságának lefolyása is – mondta. Azon túl, hogy szigorúan betartjuk az oltásokat, a védőoltással tudjuk megnyerni a csatát – mondta az országos tiszti főorvos.

Több mint 1,8 millióan megkapták már az első oltást, és több mint 600 ezren a második adagot is.

Heroikus küzdelem folyik az intézményekben, és megfeszített munka folyik az oltópontokon is. Kéri, hogy mi, magunk is segítsük a védekezést, tartsuk be a szigorú szabályokat.

Mindnyájan arra várunk, hogy a harmadik szakasz egy platót érjen el. A tegnapi napon 190 ezer helyett 21 600 vakcina érkezett meg az AstraZenecából.