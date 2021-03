Több, mint hétszázezer fővel kevesebb magyar kapott volna védőoltást, ha csak az uniós átlag ütemében haladnánk

Megosztás Tweet



Magyarország továbbra is második helyen áll az Európai Unión belül az átoltottság terén.

Két hete is egy térkép segítségével mutattuk be, hogy Magyarország – a nyugatiakat kiegészítő kínai és orosz vakcinabeszerzéseknek köszönhetően – az Európai Unió élmezőnyébe került a beoltott lakosság arányában.

Az adatokat elemezve tovább javult Magyarország helyzete az Európai Unión belül. A március 8-ai adatok szerint hazánkban a lakosság 10,8 százaléka kapta meg legalább az első oltást, ez akkor az uniós átlag 166 százaléka volt, és csak a kis szigetország, Málta előzött meg minket ebben az összevetésben.

Két héttel későbbre tovább javult ez az arány, a március 22-ei adatok szerint Magyarországon már a lakosság 16,9 százaléka kapta meg legalább az első oltást, ami az uniós átlag 9,2 százalék közel duplája, 183 százaléka.

Ezzel Magyarország – Málta mögött – továbbra is a második leginkább átoltott ország az Európai Unióban. A hazai közel 17 százalékos átoltottság figyelemre méltó eredmény, hiszen például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, összesen 19 uniós országban még a 10 százalékot sem éri el azok aránya, akik már megkapták az első oltást.

Magyarországon az elmúlt két hétben a lakosság 6,1 százaléka kapta meg az első oltását, tehát ilyen rövid alatt több mint másfélszeresére nőtt a beoltottak aránya. Ez – szintén Málta után – a második legnagyobb növekedési ütem volt.

Magyarországon a március 22-ei adatok szerint 1 millió 636 ezer olyan ember volt, aki legalább már az első oltást megkapta. Ha az uniós átlagon állnánk az átoltottság területén, akkor több, mint hétszázezerrel kevesebb honfitársunk lenne legalább már részben védett a fertőzéstől.

Sajnos azonban – csak úgy mint két hete – azt is hozzá kell tenni a hazai és az európai uniós adatok összevetéséhez, hogy igazán csak az unión belül állunk jól. Izraelben már a lakosság 60 százaléka, az unióból kilépő Egyesült Királyságban a lakosság 41 százaléka már megkapta legalább az első oltást. Ha pedig az Amerikai Egyesült Államokkal vetjük össze az Európai Uniót, akkor azt látjuk, hogy az Atlanti-óceán túlpartján már a lakosság 25 százaléka, azaz arányaiban két és félszer többen kapták meg az oltást, mint az EU-ban.

Mivel a brüsszeli beszerzésből kevés vakcina érkezik és lassan, Magyarország mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez. Az uniós beszerzésből 5 gyártótól várunk 24 millió adag vakcinát: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac, ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. A koronavirus.gov.hu oldalon látható tájékoztató szerint, a nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is lekötöttünk. A kínai Sinopharm oltóanyagból eddig 1,1 millió adag vakcina érkezett, ezt elsősorban a háziorvosok használják a regisztrált idősek első és második körös oltásához. Az orosz vakcinát is a regisztrált idősek oltására használják a megyei kórházak oltópontjain. Az AstraZeneca jelentősen csökkenti vakcinaszállítmányait, már a múlt hét csütörtökön érkezett szállítmány is kevesebb, mint a harmada a korábban ígértnek. Az OGYÉI két újabb keleti vakcina (CanSino, CoviShield) behozatalát is engedélyezte, de ezek szállítása csak hetek múlva várható.

A ma reggeli legfrissebb adatok szerint már 1 696 110 fő a beoltottak száma hazánkban, ebből 494 520 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Mindenkit arra kérnek, hogy tartsák be az óvintézkedéseket!

A címlapfotó illusztráció.