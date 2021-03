Meghaladta a tizenhat százalékot a lakosság átoltottsági aránya

Megosztás Tweet



A magyar lakosság átoltottsága elérte a 16,4 százalékot szemben a 9,2 százalékos uniós átlaggal. A magyar minta annyira hatékony, hogy annak átvételére készül a német egészségügyi rendszer – mondta György István területi közigazgatásért felelős államtitkár. Müller Cecília országos tiszti főorvos hangsúlyozta: elemi erővel tombol a járvány Európában, és Magyarországon már szinte száz százalékban csak a brit vírusmutáns van jelen.

György István területi közigazgatásért felelős államtitkár elmondta, hogy Magyrország diktálja Európa egyik leggyorsabb oltási tempóját. Folyamatosan zajlik hazánkban az oltás, eddig 1 636 436 fő a beoltottak száma, közülük 481 820 fő már a második oltását is megkapta.

A magyar lakosság átoltottsága elérte a 16,4 százalékot szemben a 9,2 százalékos uniós átlaggal

– hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Még gyorsabb lehetne az oltási kampány, ha lenne elegendő vakcina. Viszont szerencsére Magyarországon a keleti vakcináknak köszönhetően az uniós országokkal elkentében több vakcinával oltanak.

Továbbra is az idősek beoltása a prioritás

A jövő héten is folytatódik a regisztrált hatvanöt éve felettiek oltása, mondta György István.

A kedden hazánkba érkezett Pfizer vakcinákat azonnal az oltópontokra viszik.

Az oltópontokra a háziorvosok küldhetik a regisztráltakat.

A háziorvosok számára háromféle felhasználható vakcinát tudnak biztosítani; a kínai Sinopharm oltóanyagából minden praxis kaphat öt-öt adag vakcinát az első oltásokhoz. A múlt héten érkezett amerikai Moderna vakcinákat a budapesti háziorvosok között osztják szét, minden praxis egy-egy ampullát kap, amiből 10 embert tudnak majd beoltani.

György István elmondta, hogy 157 ezer idős beteget Pfizer-vakcinával oltanak be az oltópontokon, és mintegy 57 300 embert oltanak be a háziorvosok a kínai Sinopharm, valamint az AstraZeneca és a Moderna vakcinájával.

Hamarosan a Magyar Honvédség oltóbuszait is szolgálatba állítják, ezekkel a kisebb vidéki településre fognak kiszállni – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy

a baloldali ellenzék és az azzal szimpatizáló sajtó fő célja, hogy gátolja a vakcinák beadását. Ezzel azonban nemcsak emberéleteket kockáztatnak, hanem megsértik a védekezésben részvevőket is.

Az államtitkár szerint Németország már a magyar modell átvételét tervezi, ugyanis belátták, hogy a háziorvosokat is be kell vonni a vakcinák beadásához, mivel a stadionokban működő nagy oltóközpontok már ott sem tudják ellátni megfelelően funkciójukat. A háziorvosok bevonásával sokkal gyorsabb lett volna a vakcinák beadása – mondta.

A háziorvosok tehermentesítése érdekében az önkormányzatok segítségét kérte, hogy aktívan támogassák a háziorvosokat a vakcinák beadásának, a regisztráltak oltópontokra való irányításának megszervezésében. Tehát nem az oltópontok megszervezésére kéri az operatív törzs az önkormányzatokat – ezt a kormány megbízásából a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) már elvégezte –, hanem a betegirányítási ügyekben való közreműködésre.

Újabb vendéglátó egységet zártak be a szabályok megszegése miatt

Az ORFK részéről Kiss Róbert rendőr alezredes arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órában 507 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem, vagy nem megfelelően viselték a szájmaszkot. Egy vendéglátóhely (kiskocsma) ideiglenes bezárásáról döntöttek kedden a hatóságok, amely az éjszakai kijárási tilalom ellenére nyitva tartott.

Vasárnap óta 336 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt, és 4390 esetben hatósági házi karantént rendeltek el.

Elemi erővel tombol a járvány Európában

Elemi erővel tombol a járvány, úgy Európában, mint Magyarországon. Hazánkban szinte száz százalékban már csak a brit vírusmutáns van jelen – hangsúlyozta Müller Cecília országos tiszti főorvos a Nemzeti Népegészségügyi Központ adataira hivatkozva.

Sok cikk jelenik meg arról, hogy mi az oka a harmadik járvány erőteljesen felívelő szakaszának. Brit kutatók még tavaly belekezdtek egy kutatásba. Az egyik első, nyilvánvaló megállapításuk az, hogy a brit mutáns sokkal fertőzőbb és súlyosabb tüneteket is okoz.

Megállapították azt is, hogy

55 százalékkal halálosabb a brit mutáns, mint a tavaly márciusban megjelent koronavírus-alaptörzs.

Minél többen válunk védetté a vírussal szemben, annál hamarább meg tudjuk állítani a vírus cirkulációját a társadalomban. Ha nem talál majd fogékony szervezet a vírus, akkor fog csökkenni a fertőzöttek és a halottak száma is – mutatott rá.

Müller Cecília szerint fontos, hogy akik már védettek, gondoljanak a még nem védett társaikra és továbbra is fokozott figyelemmel tartsák be a védelmi és higiénés szabályokat, a maszkhasználatot, a fertőtlenítés, és a távolságtartás szabályait elsősorban. Tehát a fiatalok vigyázzanak az idősekre, és az idősek is vigyázzanak a fiatalabbakra- Ez azért is fontos, mivel tudjuk: egyetlen vakcina sem jelent 100 százalékos védettséget - mondta.

Ma este újabb 180 ezer adag Szputnyik V vakcina érkezik

A tiszti főorvos arra kérte azokat, akik még nem regisztráltak, hogy minél hamarabb tegyék ezt meg. Akik pedig már regisztráltak, és most várják, hogy behívják oltásra, fogadják el a számukra felajánlott oltóanyagot.

A hazai járványhelyzetről szólva elmondta: 5481 az új magyar fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 586 123 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 252 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 703 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 378 176 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 189 244 főre emelkedett. Jelenleg 11 873 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1389-en vannak lélegeztetőgépen.

„Nem várhatunk a negyedik negyedévre, hogy megérkezzenek a nyugati vakcinák”

– válaszolta a Reuters hírügynökség kérdésére Müller Cecília.

Biztonságos és hatékony vakcinákat kell beszerezni, méghozzá minden gyártótól „a világ négy sarkából”, ahonnan csak lehet. Erre azért van szükség, hogy minél hamarabb a múlt részének tekinthessük a koronavírus-világjárványt – mondta az országos tiszti főorvos.

A címlapfotó illusztráció.