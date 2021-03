Fordulat a brüsszeli vakcinabotrányban

Megosztás Tweet



Fordulat történt a vakcinabotrányban, újra bebizonyosodott, hogy Brüsszel nem mond igazat – ezt állítja legújabb internetes videójában Ómolnár Miklós. Az újságíró a hétvégén hozta nyilvánosságra, hogy a vakcinabeszerzésekről Brüsszel kötött szerződést, nem a tagállamok. A Fidesz szerint egyértelműen Brüsszelt terheli a felelősség a nyugati vakcinabeszerzés akadozása miatt – hangzott el az M1 Híradójában.



„Elveszítjük az embereket. Csehországban már 25 ezer áldozata van a járványnak. Én nem ülhetek itt úgy, mintha az én kezeimhez is vér tapadna.”

Szenvedélyes hangon kérte számon az Európai Bizottságot kedden egy cseh EP-képviselő, hogy nincs elég vakcina az unióban. Tomáš Zdechovský néppárti politikus azt mondta: önkéntesként az első vonalban dolgozik, és sokan haltak meg a kezei között a koronavírus miatt. Szerinte kérdéses, hogy meg lehet-e valósítani azt a tervet, amely szerint az unió felnőtt lakosságának 70 százalékát a nyár végéig beoltják.

A hasonló, egyre szaporodó kritikák hallatán pénteken azt a meglepő kijelentést tette a bizottság egyik szóvivője, hogy a vakcinabeszerzéseket nem is a brüsszeli bizottság intézte, hanem a tagországok.

Az Európai Bizottság nem vesz részt ezekben a szerződésekben, az említett megrendeléseket a tagállamok kötik a gyártókkal – mondta Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság szóvivője.

A hétvégén azonban Ómolnár Miklós újságíró bemutatta azokat a titkos szerződéseket, amelyeket az Európai Bizottság kötött a vakcinagyártókkal. Valamennyi dokumentumot az egészségügyi biztos írta alá.

Hétfőn pedig Müller Cecíila országos tiszti főorvos erősítette meg, hogy a tagállamok nem szerződnek a gyártókkal.

„Az Európai Unióban egy egységes mechanizmus, egy közös beszerzés révén zajlik a vakcina beszerzése. A magyar állam külön szerződéseket a gyártókkal nem köt” – mondta.

Fordulat a vakcinabotrányban

„Feketén, fehéren bebizonyosodott, hogy Brüsszel nem mond igazat” – mondta Ómolnár Miklós, a Mediaworks bulvár- és magazin üzletágának igazgatója.

Az újságíró YouTube csatornáján kedden egy újabb videóval jelentkezett.

„Hivatalosan is megerősítették, hogy nincsenek más vakcinaszerződések, csak és kizárólag amit ők kötöttek. Magyarország nem is köthetett volna külön szerződéseket a nyugati vakcinagyártókkal. Erre nem is volt lehetősége. A brüsszeli bürokraták egyszerűen csak megpróbálják lerázni most magukról a felelősséget a zavaros vakcinaszállítások miatt, amikor mást állítanak” – hangzik el a videóban.

Ómolnár Miklós arról is beszélt, hogy június 1-ig mintegy 12 millió vakcina érzik Magyarországra, ebből 60 százalék keleti oltóanyag és csak a maradék 40 százalék érkezik majd az uniós készletből.

Egyértelműen Brüsszelt terheli a felelősség a vakcinabeszerzés akadozása miatt – erről már a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt. Hollik István azt mondta: lebukott a bizottság, és nem véletlen, hogy emiatt több nyugat-európai politikus is ostorozza az EU-t.

„Magyarországon közel 700 ezer ember van már biztonságban annak köszönhetően, hogy olyan vakcinát kapott, amelyet nem az unió hanem Magyarország szerzett be. Ezért ne próbálja bemagyarázni egyetlenegy brüsszeli bürokrata se, hogy az unióból érkezik elegendő vakcina, és Brüsszel nem rontott el az égvilágon semmit. Mert tudjuk, hogy ez nem így van” – mondta.

Csütörtökön rendkívüli online uniós csúcs kezdődik, ahol sajtóinformációk szerint az elhibázott brüsszeli vakcinabeszerzés lesz az egyik legfontosabb téma.