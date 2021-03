Már egy enyhe Covid-fertőzés is elvékonyíthatja a gondolkodásért is felelős agykérget

Megdöbbentő tanulmány került napvilágra. A brazíliai Campinasi Egyetem idegsebészeti tanszékének kutatása szerint a koronavírus az agyat is képes károsítani oly módon, hogy az idegrendszer legnagyobb számban lévő sejttípusaihoz kapcsolódik. Az asztrociták legfőbb feladata, hogy tápanyaggal lássák el a központi idegrendszert.

A laboratóriumi körülmények között folytatott vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a koronavírussal fertőzött asztrociták nem táplálták tovább a sejteket, hanem pusztítani kezdték azokat. A koronavírussal fertőzött embereknél ez okozhatja a pszichés, neurológiai tüneteket.

– derült ki a brazil kutatásból.

A kísérletben 81 enyhébb tüneteket mutató koronavírus-fertőzött ember agyáról készült MRI-felvétel. Ezt összevetették 145 önkéntesével, akik teljesen egészségesek voltak. Ami kiderült, az még a kutatókat is megdöbbentette.

Ilyen fokú elváltozást eddig csak HIV-fertőzötteknél, drogfogyasztóknál és tartós stresszben élőknél találtak. Mivel az agykéregnek főként az a része vékonyodott el, ami az orrüreghez közel esik, kutatók szerint az orrban futó idegek lehetnek a felelősek a koronavírus agyba jutásáért. Ugyanakkor azt nem lehet kijelenteni, hogy a koronavírus minden fertőzött agyába eljut, de gyulladást okozva károsíthatja azt.

