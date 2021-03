A járványhelyzet csak fokozza az afrikaiak Európába vándorlását

Megosztás Tweet



A rövidebb távú hatások mellett a klímaváltozás is elősegíti a migráció erősödését, a következő harminc évben 1,2 milliárd ember hagyhatja el az otthonát – mondta Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója az M1 Ma reggel című műsorában

Marsai Viktor szerint a koronavírus-járvány miatt idén várhatóan többen próbálnak meg menedékkérőként Európába jutni. Mivel Európában több oltóanyag áll rendelkezésre, jobb az egészségügyi ellátás; ráadásul a járvány okozta gazdasági válság is hozzájárul a migrációs folyamatok erősödéséhez.

A bécsi székhelyű Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ vezetője a műsorban elmondta, hogy Afrikában már hosszú ideje az Egyenlítő az a határvonal, amitől északra Európába, illetve a Közel-Keletre indulnak el a migránsok. Az Egyenlítőtől délre pedig a Dél-afrikai-Köztársaság jelenti a célterületet. Az elmúlt évek legnagyobb illegális migrációs kibocsátói Afrikában a kelet-afrikai Etiópia, Eritrea, Szomália, Szudán, illetve a nyugat-afrikai Mali, Szenegál, Guinea és Nigéria voltak.

„Szomorú változás, hogy az észak-afrikai arab államokról korábban elmondhattuk, hogy feltartóztatták a bevándorlókat, az elmúlt években azonban már azt láthattuk, hogy innen is egyre többen indultak el Európa felé”

– mutatott rá a kutatási igazgató.

A 2020-as összesített Frontex-adatok alapján az látszik, hogy komoly változás történt az útvonalakban, ez részben politikai okokra vezethető vissza. Tavaly év elején a görög kormány lezárta a határokat. Marokkóból és Algériából pedig a viszonylag jó együttműködések miatt nehezen lehet átjutni Európába, ezért tavaly már kevesebben érkeztek Spanyolországba.

„A lezártak helyett az útra kelők azonban új útvonalakat keresnek. Az egyik ilyen a Kanári-szigetek, ahol új migrációs hotspot alakult ki. Illetve sokan a Mediterrániumban található nagy szigetek közbeiktatásával, Ciprust, Máltát érintő útvonalakon próbálnak Európába jutni” – foglalta össze a változásokat a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban bírálta az Európai Unió intézkedését, amiért számos afrikai, karib-tengeri, csendes-óceáni ország állampolgárai számára megkönnyítette az unióba történő beutazást, mivel ez a mostani, koronavírus-járvány sújtotta időszakban különösen veszélyes.

A szakértő egyetért ezzel, szerinte

főleg az új migrációs útvonalakon nem állnak még rendelkezésre a járvány megállításához szükséges képességek.

A koronavírus más szempontból is akadályozza a hatékony migrációs politikák alkalmazását, hiszen például a kitoloncolások rendszere is problémákba ütközik. Jelenleg az afrikai országok alig fogadnak külföldi repülőgépjáratokat, ezért az elutasított menedékkérők hazaszállítása nem lehetséges.

Az Anglia és Franciaország közötti La Manche csatornán is jelentősen megnőtt az illegális átkelések száma az elmúlt évben, ezért ezek az országok is szigorítják a bevándorlók regisztrálását, mostantól ujjlenyomatot vesznek minden beérkezőtől. Ezzel a módszerrel akár a bűnelkövetőket, terroristákat is ki lehet majd szűrni.

Egy klímakutató intézet előrejelzése szerint

2050-re a 10 milliárd fős Föld lakói közül 1,2 milliárd ember hagyhatja el az otthonát. Ez alapvetően a klímaváltozás következménye lehet, például Afrikában a Száhel-övezetben az elsivatagosodás hatalmas népességnövekedésen átesett országokat veszélyeztet

– ezzel a példával érzékeltette Marsai Viktor a jövőbeli kihívásokat a műsorban.



A címlapfotó illusztráció.