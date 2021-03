A „covidiótáknak” nevezett bulizók lepték el Miami utcáit

A koronavírusjárvány közepette is tömve vannak Miami utcái március óta. Az Egyesült Államokban ez a tavaszi szünet, vagyis a huszonévesek felhőtlen és sokszor felelőtlen bulizásának időszaka. Idén különösen sokan érkeztek a népszerű üdülőhelyre, Florida államban ugyanis nincs kötelező maszkviselés, így a fiatalok szabadabbnak érezhetik magukat.

„Szerintem eléggé laza a helyzet itt Miamiban más városokhoz képest. Ez nyilván rossz a járvány szempontjából, de közben jó is, mert úgy érzem, hogy kicsit visszatérhetek a normális életbe” – mondta egy bulizó lány.

Az utóbbi napokban azonban túlzásba vitték a lazulást a fiatalok, előfordult, hogy a rendőröknek könnygázzal kellett oszlatni a tömeget, több mint 20 embert őrizetbe is vettek.

„A városnak ez a része tűzfészekké változott. Nem ülhetünk itt, és reménykedhetünk, hogy nem fog begyulladni. Most kell cselekednünk, mielőtt valami rossz történik” – nyilatkozta Dan Gelber polgármester.

Sturgis: Come super spread with 400,000 of your fellow COVIdiots and the music of Smashmouth.

Miami Beach: Hold my beer. https://t.co/4eeqTvuyeW

— Ed Hauck (@malibu_sands) March 21, 2021