Minimálisan csökkent a Covid-fertőzöttek száma hazánkban

Már 1,56 millió embert beoltottak, közülük 474 891 magyar állampolgár a második oltását is megkapta. Azonban az új fertőzöttek száma továbbra is magas, az elmúlt napon 10 625 beteget regisztráltak, továbbá elhunyt 194 többségében idős, krónikus beteg – számolt be a koronavirus.gov.hu.