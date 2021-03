Minden eddiginél jobban terjed a brit mutáns

Megosztás Tweet



Hazánkban felfelé ívelő szakaszban van a vírus, a brit mutáns minden eddiginél jobban fertőz, de minden egyes immunis emberrel csökkenhet a terjedése. A Ma reggel vendége Rusvai Miklós, víruskutató, egyetemi tanár volt.

A Ma reggelben Rusvai Miklós, víruskutató, egyetemi tanár beszélt a harmadik hullámról. Jelenleg hazánkban a brit mutáns fertőz, ami tüskefehérjéivel eleve jobban tud kötődni sejtjeinkhez, mint az eredeti, így gyorsabban is terjed. Ám Rusvai Miklós kiemelte, hogy a felfelé ívelő szakasz alatt egy-egy mutáns vírusnak is azok a változatai fertőznek, amelyek még gyorsabban, könnyebben tudnak terjedni. Ez történik most Magyarországon, ezért van több fertőzött, és több súlyos megbetegedés.

A szakértő elmondta, hogy a megoldás az oltás, és attól sem kell félnünk, hogy nem hatásos az új változatokkal szemben. „Ezerháromszáz részegységből, azaz aminosavból áll a tüskefehérje, ebből a dél-afrikai változat esetében is csak hat változott meg, pedig az tér el leginkább az eredeti, vuhani változattól” – tette hozzá.

Ez azt jelenti, hogy a mutánsok esetében sem tapasztalható lényeges hatékonyságcsökkenés a oltásokban, csupán pár százalékos.

A nagyon jó hatékonyságú vakcinák, mint a Pfizer vagy a Moderna, továbbra is 90 százalék fölötti hatékonysággal rendelkeznek. A bennünk termelődött ellenanyagok mindenképpen semlegesítik a vírust.

A víruskutató hangsúlyozta, hogy amiatt sem kell aggódnunk, ha a két dózis között valamivel több idő telik el, ugyanis már az első dózis is véd. Azok számára pedig, akik már egyszer átestek a betegségen, összességében is elegendő lehet egy oltás. Ráadásul ők mind a három immunitással rendelkeznek, tehát míg az oltottak csak a sejtes immunitással és az ellenanyagfüggő immunitással, addig a víruson átesett emberek a nyálkahártya-immunitással is.

„Ez azért fontos, mert a nyálkahártya-immunitás sokkal hatásosabb az ellen, hogy a vírus bejusson a szervezetbe” – mondta Rusvai Miklós.

Ettől függetlenül hangsúlyozta, hogy mivel már az első oltás után három héttel védett az ember a súlyos megbetegedés ellen, nagyon fontos szerepe van a vakcinának a nyájimmunitásban. A nyájimmunitásnak köszönhetően pedig nem következhet be egy újabb felfelé ívelő szakasz, mert a vírus nem talál új alanyt a nagyszámú terjedéshez.

„A környezet vírusterhelése minden egyes immunis emberrel csökken” – fogalmazott a víruskutató. Tehát a fertőződés és a vírus mennyisége a környezetünkben nagy mennyiségben lecsökkenhet.



Címlapfotón: Rusvai Miklós, víruskutató, egyetemi tanár (Forrás: MTVA)