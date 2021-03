Rekordot döntött az új vírusfertőzöttek száma hazánkban

Elhunyt 227, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 11 132 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést péntekről szombatra. Eddig 1 520 350 embert oltottak be Magyarországon, közülük 465 643-an már a második adagot is megkapták – számolt be a koronavirus.gov.hu.