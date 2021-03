Nagyobb az újrafertőződés esélye az idősebbek körében egy tanulmány szerint

Dánia után több európai ország is felfüggesztette az AstraZeneca vakcinájának használatát a 60 év fölöttiek esetében, arra hivatkozva, hogy mellékhatásaként az idősebb korosztályban bizonyos esetekben vérrögképződést léphet fel. Azonban

A múlt héten írtunk arról, hogy körülbelül ötmillió AstraZenecával beoltott európai lakosból mintegy harminc esetben figyeltek meg vérrögképződést az oltás felvétele után. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) akkor úgy nyilatkozott, hogy: „semmi nem utal arra, hogy a vakcina okozta volna a vérrögöket”.

Az Orvosok Világszövetségének elnöke, Ulrich Montgomery később hangsúlyozta: „A nemzetközi vizsgálatok szerint a trombózis (érelzáródás) gyakorisága körülbelül azonos volt a placebocsoportban és a koronavírus elleni oltóanyaggal kezelt csoportban.”

Az EMA csütörtöki rendkívüli ülésén tárgyalta a koronavírus elleni brit–svéd oltóanyaggal kapcsolatban beérkezett információkat, illetve határozott a további intézkedésekről.

