Ilyen tartósabb szövődményei is lehetnek a koronavírusnak

Az utóbbi időben sokat hallani arról, hogy gyógyulás után is komoly, maradandó problémákat okozhat a koronavírus. Ezek egyaránt lehetnek fizikai és pszichés szövődmények. Az M1 Ma reggel című műsorában Toldy-Schedel Emillel, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatójával beszélgettek a témáról.

A koronavírusnak nem csak komoly és hosszú távú fizikai, hanem pszichés szövődményei is lehetnek, amiket szintén kezelni szükséges. Most még az aktív betegek meggyógyítása a fő cél, de egyre fontosabb feladat lesz a fertőzésen átesettek rehabilitációja is.

Az orvosok egyre többet tudnak a poszt-Covid állapotokról, tehát a koronavírus-fertőzés szövődményeiről. A testi tüneteket nagyjából már ismerik az orvosok, a pszichés szövődmények viszont újabbak számukra. Ez utóbbinál demenciával, tanulási nehézségekkel, alvászavarokkal járó szövődményrendszert tártak fel eddig a szakemberek.

„A pszichés szövődmények kialakulása nem feltétlenül attól függ, hogy milyen súlyos volt a Covid-betegség. Ezek a szövődmények sokszor nem közvetlenül a betegség lezáródása után, hanem akár hónapokkal később is jelentkezhetnek”

– mondta el a Szent Ferenc Kórház főigazgatója.

A szövődményekre elkezdték a protokollok kialakítását. Az érintett betegek számára csak becslések vannak, világszerte a fizikai vagy pszichés tünetekkel bíró poszt-Covid betegek száma az összes Covid beteg körülbelül 24–60 százalékát teszik ki.

A könnyebb lefolyású koronavírus-betegeknél is felléphetnek komolyabb, hosszú távú szövődmények. Nagyon sok beteget nem is látnak az orvosok, hiszen például tanulási zavarok olyan gyermekeknél is felmerülhetnek szövődményként, akik tünetmentesen vészelték át a fertőzést.

Toldy-Schedel Emil szerint a szövődményeket külön-külön már ismerik, most az a fő feladat, hogy ezekre a kihívásokra egységes rendszerként tudjanak válaszolni. A poszt-Covid betegek rehabilitációs rendszerének kiépítése folyamatban van.

Ráadásul az új vírusmutációk is okozhatnak még meglepetéseket, ezért is fontos hangsúlyozni, hogy a védőoltás nem csak a betegséget, de a szövődményeket is megelőzheti.

„Az oltás mindent megelőz, a védőoltásnál fontosabb dolog jelen pillanatban nincsen, mivel ezek használatával már a betegség sem alakul ki”

A címlapfotó illusztráció.