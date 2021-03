Rusvai Miklós elárulta fertőzőbb-e az új francia mutáns, mint az eredeti koronavírus

Megosztás Tweet



Nigériai, brit, dél-afrikai és most újabban egy PCR-teszttel ki sem mutatható bretagne-i mutánsok is terjednek, amelyek sok mindenben különböznek a vuhani koronavírustól. Felmerült a vakcinák kombinálása, amely a szakemberek szerint bár immunológiai értelemben nem ellenjavallt,de a vakcinagyártók szavatosságot csak a szabályszerűen kivitelezett vakcinázás után vállalnak.

A koronavírusnak egy új variánsa jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus.

Rusvai Miklós infektológus az új variánssal kapcsolatban a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta,

nem minden ország használ azonos PCR-tesztet.

Legalább hat–nyolc jól működő, de nem a vírus azonos pontját felismerő tesztrendszer van szerte a világon.

„Ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy embert is lehet azonosítani az arcáról készült fotó alapján, de az ujjlenyomata és a fogorvosi képlete alapján is” –magyarázta a virológus. Hozzátette, ezek a tesztrendszerek összetettek, ha az egyik nem működik, akkor a másikkal sikerül azonosítani.

Valószínűsíthető, ahogy az influenzának, úgy a koronavírusnak is majd évente több tucat új variánsa jelenik meg. Az influenza esetében ezek a változások már megszokottá váltak, és a szakemberek is követni tudják a vakcinákkal a mutációkat. Ez várható a koronavírus esetében is.

„Az eredeti vuhani típushoz képest leginkább megváltozott dél-afrikai mutáns esetében is védenek a jelenleg használt vakcinák.

Legfeljebb két-három százalékot le kell vonni abból a hatásból, amit az eredeti vuhani variáns ellen mutatnak a vakcinák” – magyarázta. „Ha hetven százalékban véd egy vakcina, akkor már azt mondjuk, hogy az egy jó hatás”.

A vakcinák kombinálása virológiai és immunológiai értelemben nem ellenjavallt,

de a vakcinagyártók szavatosságot csak a szabályszerűen kivitelezett vakcinázás után vállalnak.

Több vakcina esetében is felmerült, hogy elég lehet egy vakcina is belőle. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy két vakcina mégis magasabb immunizálás nyújt – hangsúlyozta.

Magyarországon a koronavírus elleni vakcinára a regisztráció folyamatos a Vakcinainfo.gov.hu honlapon. Az a 60 év feletti, aki még nem tette, postán is visszaküldheti a Magyar Államkincstárhoz a jelentkezését. A regisztráltak névsorát heti rendszerességgel frissítik és továbbítják a háziorvosokhoz.

Amennyiben valakinek nincs internetes elérhetősége, az interneten történő regisztrációban rokona, ismerőse is nyújthat segítséget részére, így tudnak a leggyorsabban regisztrálni.

Ha valaki az oltásra történő regisztrációkor pontatlanul adta meg az adatait, és emiatt a neki küldött értesítőben téves adatokat tapasztal, akkor az ingyenesen hívható 1818 telefonszámon vagy az adatvedelem@neak.gov.hu e-mail-címen kérheti a regisztrációkor megadott adatai pontosítását, javítását.

A címlapfotó illusztráció.