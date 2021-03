Operatív törzs: egy brit mutánssal fertőzött beteg négy másikat betegít meg

Ha a nem lennének vírusmutánsok, a vakcinákkal jobban tudnánk fékezni a járványt. A héten érkezik az AstraZeneca újabb szállítmánya, ám csökkentett mennyiségben – ismertette a tájékoztatón Müller Cecília.

Kínai és az orosz vakcinával is oltanak, ezzel pótolják a kieső mennyiséget. Mint elhangzott, annyi oltópontot nyitnak amennyi szükséges, jelenleg elegendő a mostani oltópontszám.

A statisztikai hivatal szerint novemberben a lakosság 15 százaléka akart oltakozni, mostanra ez a szám már 46 százalékra növekedett. Müller Cecília hangsúlyozta: az egyetlen kiút a járványból az oltás. Már hárommillióan regisztráltak, ebből 1,6 millióan 60 év felettiek.

​Az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO is megszólalt. Eddig 17 millió embert oltottak be ezzel a vakcinával, mindössze 15 trombózist és 27 tüdőembóliás esetet tapasztaltak, ám az oltások nélkül is lett volna ennyi ilyen jellegű megbetegedés. Müller Cecília hangsúlyozta: nem szabad, hogy a félelmek eltántorítsanak az oltásoktól.

Hangsúlyozta: a vírusmutánsok fertőzőképessége sokkal erősebb.

A brit változat például annyira, hogy egy beteg négy másikat fertőz meg, és sokkal rövidebb idő alatt, sokkal súlyosabb tüneteket okoz, hamarabb kerülnek kórházba a betegek.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a hosszú hétvége ideje alatt 2972-en szegték meg a maszkviselés szabályait, 1893-an a kijárási tilalmat, 49-en a kutyasétáltatás szabályait.

A címlapfotó illusztráció.