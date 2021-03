Kitart az AstraZeneca mellett az Európai Gyógyszerügynökség

„Nincs arra utaló jel, hogy az oltások elősegítenék a vérrögök kialakulását” – mondta Cooke. Ezenkívül az AstraZeneca oltóanyagának alkalmazása során az orvosok nem jelentettek több vérrögképződéssel kapcsolatos mellékhatást, mint bármely más oltás esetén, tette hozzá.

„Ez a helyzet nem meglepő” – hangsúlyozta Cooke.

– fogalmazott.

Press conference by @EMA_News Executive Director Emer Cooke on the investigation on COVID-19 vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. https://t.co/G81yzlfNcX

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 16, 2021