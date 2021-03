„Senki sem tudja megmondani, hogy a koronavírus-fertőzés kit érint súlyosan, és ki kerül miatta intenzívre”

Megosztás Tweet



Egy éve élünk együtt a koronavírus-járvánnyal. Az elmúlt időszak egyik legfontosabb tapasztalata, hogy nem csak az eleve beteg emberekre veszélyes, bárki kerülhet súlyos helyzetbe a betegség miatt. A Honvédkórház szakorvosa az M1 Ma reggel című műsorában beszélt arról, hogy milyen volt megélni a járvány hatásait a frontvonalban harcoló egészségügyi dolgozóként.

A hosszan tartó védekezés mindenkit megvisel, hiszen már 2020 eleje óta tart a küzdelem a koronavírus ellen. A Honvédkórházban is már 2020 januárjában elkezdték a felkészülést a járványra.

Az első hullám a gyors és hatékony lezárásoknak köszönhetően alacsony megbetegedésszámot hozott, ezért a kevés beteget az akkori járványkórházak el tudták látni. Ez sajnos a második és harmadik hullámban megváltozott, minden kórház bekapcsolódott a Covid ellátásba. A kihívás tart, és egyre nehezebb – foglalta össze az elmúlt időszak tapasztalatait a műsorban Péter Ádám, a Honvédkórház Központi Intenzív Osztály intenzív terápiás szakorvosa.

Az orvosok az elmúlt egy év során folyamatosan fejlesztették a használt terápiákat.

A szakorvos hangsúlyozza, hogy ez a koronavírus egy nagyon új fertőzés, sok hatását még csak most fedezik fel.

Ezért is fontos a megelőzés, hiszen ha valaki egy súlyos megbetegedés után még szerencsésen túl is éli a betegséget, attól függetlenül például a tüdeje maradandó károsodásokat is szenvedhet.

Péter Ádám szerint az egészségügyi dolgozók számára lelkileg sem egyszerű kezelni a helyzetet, mivel sokkal többen halnak meg az intenzív osztályokon, mint korábban. Az orvosoknak, ápolóknak nehéz ezeket a terheket mással megosztani, ezért főleg egymással tudják megbeszélni a problémákat, és egymásban tudják a lelket tartani.

A járvány egy meghatározó tapasztalat az orvosok számára, egész életükben emlékezni fognak erre az időszakra, építhetnek majd a most megszerzett tudásra. Szerencsére vannak felemelő pillanatok is a védekezésben, például amikor valaki hosszas lélegeztetés után kikerül az intenzív osztályról.

Az egyik legfőbb tapasztalat, hogy nincs ember, aki megmondja, hogy a koronavírus-fertőzés kit érint súlyosan,

és ki kerül miatta intenzív osztályra. Számíthat a fertőzéskor bejutó vírusmennyiség, számíthat az emberek genetikája, az immunrendszere, de azt nem tudják megmondani, hogy egy adott embert mennyire súlyosan fog érinteni a betegség. Ezért fontos, hogy elkerüljük a fertőzést.

Bár az egészségügyi dolgozók február elején már bíztak benne, hogy a fertőzésszámok csökkenni fognak, az új vírusmutációk hatására ez nem következett be. Ezek sokkal fertőzőképesebbek, sokkal súlyosabb tüneteket okoznak, és a fiatalokra is veszélyesebbek.

A második hullámban döntően idős embereket ápoltak az intenzív osztályokon, most viszont egyre több fiatalt, 40–50 éves embereket

– mondja a szakorvos.

Sokan próbálják azzal áltatni magukat, hogy a vírus csak az eleve beteg embereket támadja meg, azonban ez nem igaz. Korábban sem volt így az idős emberek esetében, a mostani helyzetben pedig ez teljesen téves megközelítés, hiszen nagyon sok egészséges fiatal betegszik meg súlyosan.

A legfontosabb, hogy mindenki beoltassa magát. A szakorvos elmondta, hogy amióta az egészségügyi dolgozókat beoltották, nem fordult elő olyan eset, hogy valaki közülük koronavírus-fertőzés következtében kórházba kerüljön. Az orvosoknak, ápolóknak az oltás miatt az utóbbi időszakban már nem kell attól félniük, hogy elkapják a fertőzést. Péter Ádám szerint sokan, sokféleképpen elmondták, hogy a védőoltások jelentik az egyetlen megoldást a járvány megállítására, fontos lenne, hogy mindenki higgyen a szakembereknek.

„Struccpolitikát folytatnak azok, akik elutasítják az oltásokat. Azonban sajnos ez a strucc rosszkor és rosszidőben dugta a fejét a földbe, mert a valóság, mint egy kamion el fogja gázolni”

– hangsúlyozta az intenzív terápiás szakorvos.





